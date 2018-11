L’US Béni Douala s’offre le trône

Par DDK | Il ya 50 minutes | 69 lecture(s)

Il aura fallu attendre la 9e journée pour voir l’US Béni Douala prendre avec panache les commandes de la Division nationale amateur (DNA) du groupe centre.

Avant-hier au stade du 1er Novembre de Tizi Ouzou, les hommes d’Abdenour Hamici ont accueilli leurs homologues du Nadi Tadamoun Souf. Une rencontre qui a été mise à profit par les coéquipiers de Dchicha, qui ont eu le dernier mot en s’imposant sur le score de deux buts à zéro. Un succès qui a permis aux Ath Douala de s’installer en solide leaders avec désormais 18 unités dans leur compte et avec une longueur d’avance sur l’ES Ben Aknoun et le NARB Reghaia, qui ont fait respectivement 1 à 1 face à la JS Hai Djabel et 1 à 0 contre l’IB Lakhdaria. Une performance qui confirme les réelles intentions de la direction de l’USBD à sa tête Hocine Ammam et le dynamique manager général Dahmane Azem, pour jouer à fond l’accession en Ligue 2 Mobilis cette saison, après deux saisons ratées lors des derniers matchs du championnat. L’US Béni Douala est sur une courbe ascendante et enchaîne les victoires les unes après les autres et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, et veut s’éloigner davantage des équipes qui lui collent derrière. La bande à Abdenour Hamici est animée d’une grande volonté et elle est prête à relever le défi, pour terrasser tout sur son passage. Une mission qui s’annonce difficile mais pas impossible, car cette saison, la donne a changé et les joueurs ont gagné en expérience et sont conscients que s’ils veulent accéder, ils doivent faire le plein à domicile, tout en arrachant le maximum de points de l’extérieur.

Massi Boufatis.

Les résultats

ESM Koléa 1 - AR Ouargla 0

US Béni Douala 2 - NT Souf 0

ES Ben Aknoun 1 - JS Haï Djebel 1

WR M’sila 0 - IBKE Khechna 2

RC Arbaâ 0 - CRBA Ouessara 0

NARB Réghaïa 1 - IB Lakhdaria 0

CR Béni Thour 2 - RC Boumerdès 2

NRB Touggourt 3 - WA Boufarik 1