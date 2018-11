Cap sur l’USMH

Par DDK | Il ya 50 minutes | 71 lecture(s)

Les joueurs de la JSMB continuent la préparation du rendez-vous de demain en déplacement face à l’USM El Harrach entrant dans le cadre de la 12e journée du championnat de la Ligue 2 Mobilis. Une bonne ambiance règne durant les entraînements, après le dernier succès acquis à domicile aux dépens de la JSM Skikda. Le staff technique, à sa tête le duo Haddou Moulay et Hakim Amaouche, apportait, hier encore, les ultimes réglages, avant le départ de la délégation béjaouie ce matin pour la capitale. L’aspect psychologique a notamment été travaillé, depuis le retrait de Samy Boussekine, à l’effet d’inciter les joueurs à garder toute leur concentration sur cette sortie face aux Banlieusards algérois. Une confrontation sur laquelle misent Hakim Amaouche et Haddou Moulay, en profitant de la crise que connaissent les Jaune et Noir. Les joueurs sont déterminés à aligner un autre résultat positif, pourquoi pas un premier succès en dehors de leurs bases cette saison. Le milieu de terrain béjaoui, Zoheir Benayache, nous a déclaré : «La préparation se déroule dans de bonnes conditions et tout le monde est prêt à relever le défi face à l’USMH et maintenir ce bel état d’esprit du groupe. On ira à El Harrach pour défendre nos chances, en dépit de la difficulté de notre mission devant un adversaire qui fera tout pour réaliser le déclic contre nous».

JSMB – ESM, le 18 novembre

Décidément, la ligue que préside Abdelkrim Medouar ne fait plus que jongler avec les reports à répétition. En effet, le match, qui opposera la JSM Béjaïa à l’ES Mostaganem, pour le compte de la 14e et avant-dernière journée de la phase-aller du championnat de la ligue 2 Mobilis, aura finalement lieu le dimanche 18 novembre au stade de l’UMA. La cause de ce report est que, la veille, au même stade, aura lieu le match retard qui mettra aux prises le MOB et le MCA (13e journée de ligue 1).

B Ouari