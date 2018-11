Mellal ira-t-il Jusqu’au bout ?

Par DDK | Il ya 48 minutes | 264 lecture(s)

Apparemment, la direction de la JSK est déterminée à boycotter le match face à l’USMA si la LFP maintient sa décision de le programmer pour demain.

Jusqu’à hier en début de soirée, rien n’indiquait que le classico USMA - JSK se jouera ce lundi, puisque le site officiel de la Ligue a maintenu la programmation initiale à savoir le déroulement de deux rencontres pour cet après-midi à savoir ESS-CABBA et NAHD-OM et celle de l’USMA contre la JSK pour demain mardi à partir de 17h45, en dévoilant même le trio d’arbitre à sa tête le referee international Ghorbal. D’autre part, la réglementation est stricte concernant la programmation des rencontres du championnat, avec notamment l’obligation d’aviser les équipes 48 heures avant le match en plus de la tenue de la traditionnelle réunion de sécurité qui est prévue 24 heures avant le match. Et comme cette dernière n’a pas eu lieu hier, cela veut dire qu’elle est programmée pour ce lundi soit à la veille du classico de demain. Cette réunion qui regroupe les services de sécurité, la Protection civile, les responsables du stade et les dirigeants du club recevant c'est-à-dire l’USMA s’attèlera à mettre en place le plan organisationnel de la rencontre où il sera aussi question du nombre de billets à accorder aux supporters de la JSK. Ce qui dénote que le classico est bel et bien programmé pour demain à 17 h45 au grand dam de la direction de la JSK qui insiste elle pour ne jouer que ce lundi, faute de quoi elle optera pour le forfait en dépit des nombreuses sollicitations de la part des instances du football et des personnalités sportives, appelant la direction kabyle à de meilleurs sentiments. « Ceux qui croient que je bluffais ne me connaissent pas bien. Si le match est maintenu pour mardi, on ne jouera pas » a affirmé dans la soirée d’avant-hier le président de la JSK Cherif Mellal dans une déclaration à Berbère TV. Devant cet imbroglio créé par la LFP de Medouar, ce dernier par le biais d’autres présidents de clubs a voulu faire revenir la direction kabyle sur sa décision. En effet, l’on apprend que le directeur général de la JSK, Nassim Benabderrahmane, a été contacté par son homologue de l’USMA, Abdelhakim Serrar, qui était avec le président de la Ligue, Abdelkrim Medouar, dans la soirée d’avant-hier. C’est ce que nous a confirmé Benabderrahmane, que nous avons joint hier par téléphone : «Serrar m’a appelé alors qu’il était avec Medouar. Il a tenté de m’expliquer la raisons de la programmation du match pour mardi. Il veut que tout rentre dans l’ordre. Mais je l’ai informé qu’on ne jouera pas mardi», nous a confié le directeur général du club kabyle. Questionné si l’équipe allait rallier la capitale dans l’après-midi d’hier, notre interlocuteur nous a affirmé que le départ de la délégation était prévu pour aujourd’hui lundi et que «l’équipe ralliera directement le stade Bologhine demain (ndlr ce matin)». Une manière selon notre interlocuteur de montrer que la JSK est décidée à aller jusqu’au bout dans son bras de fer avec la LFP.

Medouar et la LFP inflexibles

Devant cette situation, le président de la Ligue de football de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar semble inflexible sur la programmation du match USMA-JSK pour demain mardi, tout en appelant le patron de la JSK à faire preuve de sagesse. « Pour maintenir la date de la fin de la phase aller pour les 22 et 23 novembre comme convenu, on a dû chambouler toute la programmation de façon à ce qu’aucun club ne soit lésé. La JSK devait jouer le 5, le 9 et le 19 novembre, on l’a programmée le 6, le 11 et le 19, ils ont de ce fait 24 heures de récupération en plus entre l’USMA et le NAHD et une semaine de trêve entre le NAHD et le CSC au lieu de 10 jours… Cela est bénéfique pour la JSK et son entraîneur, voyez de vous-mêmes. À cette occasion, je l’appelle à faire preuve de sagesse, parce que ce qu’il fait là, c’est appeler à la violence et au désordre public », a affirmé Medouar, au site Dz Foot. De son côté, le ministre de la jeunesse et des Sports (MJS) Mohamed Hattab a réagi avant-hier aux déclarations fracassantes prononcées la veille par le président de la JS Kabylie Chérif Mellal à l’encontre du patron de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar. « Ce phénomène de déclarations à tort et à travers prononcées par certains présidents de clubs doit cesser. Il s’agit de propos irréfléchis loin d’arranger les affaires du football national. Aujourd’hui, nous devons faire preuve de sagesse et de calme. Chacun est responsable de ses déclarations, il doit y avoir des arguments, chacun cherche à créer le buzz par presse interposée, ce qui risque de provoquer une spirale sans fin », a affirmé M. Hattab, en marge d’une visite à la wilaya de Sidi Bel-Abbès, « Le plus important n’est pas de faire ce genre de déclarations infondées ou entrer dans un débat stérile, ce qui importe le plus est de mettre la main dans la main pour faire face à ces comportements », a ajouté le ministre.

A. C./M. L.