La réunion des présidents de clubs n’a pas eu lieu

Par DDK | Il ya 50 minutes | 90 lecture(s)

La réunion des présidents de clubs des Ligues 1 et 2, à laquelle a appelé le président de la JSK, Cherif Mellal, pour hier après-midi, n’a finalement pas eu lieu en raison du refus des services de la wilaya d’Alger d’accorder une autorisation pour sa tenue au niveau de l’hôtel L’Hirondelle de Bordj El Kifan, à l’Est d’Alger. En plus du refus administratif, cette réunion a été également marquée par l’absence de la majorité des présidents des clubs concernés, puisque à l’exception d’un représentant du MOB, le président du CSA, Arab Bennai, accompagné de deux autres responsables, et une forte délégation de la JSK, à sa tête Cherif Mellal, les dirigeants des autres clubs, dont certains avaient pourtant donné leur accord, ont finalement brillé par leur absence à l’heure prévue. En effet, prévue à 16h00, ladite réunion, avec à l’ordre du jour «le retrait de confiance à l’actuel président de la LFP, Abdelkrim Medouar», n’a tout simplement pas eu lieu, faute d’autorisation comme exigé par la loi.

M. L.