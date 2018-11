La JS Akbou pour préparer le CRB

Par DDK | Il ya 49 minutes | 73 lecture(s)

Les joueurs du MOB affronteront, aujourd’hui à 11h, au stade d’Ouzellaguen, la JS Akbou, club évoluant en Regionale1, dans le but de préparer le prochain match contre le CRB, programmé pour samedi prochain au stade du 20 Août 55. Le coach du MOB, Kheireddine Madoui, a programmé cette joute amicale dans le but de garder le rythme compétitif des joueurs et tester certains éléments qui reviennent de blessures. C’est également l’occasion de voir à l’œuvre certains jeunes de la catégorie Reserve. Après la défaite face au PAC, l’ex-entraîneur de l’ESS compte opérer certains changements, notamment en défense, le maillon faible du MOB cette saison, classée à l’avant dernière place, une place peu honorable pour une équipe qui a accédé en Ligue 1 avec le titre de champion de la Ligue 2. A l’approche du mercato hivernal et lors de la dernière réunion entre la direction et le staff technique, Madoui a été chargé de faire de la prospection, détecter des talents à recruter lors de cet hiver et établir la liste des joueurs à libérer. Avec le rendement enregistré par l’effectif du MOB cette saison, on peut présumer que la liste des libérés sera assez fournie. Les supporters quant à eux commencent à s’inquiéter de la situation et comptent s’organiser pour programmer une réunion avec le président du CA pour discuter d’une manière officielle sur l’avenir du club. Ils ne comptent pas rester à l’écart surtout en cette période de crise ou le club a besoin de tous ses enfants. Les amoureux du club espèrent que Madoui recrutera trois bons joueurs capables de donner un plus au club qui souffre dans plusieurs compartiments.

AG des actionnaires aujourd’hui

D’après une source proche des affaires du MOB, Amar Boudiab a invité tous les actionnaires à une réunion, aujourd’hui, pour débattre de la situation du club et installer le nouveau conseil de gestions et les commissions. La situation du club et les résultats récoltés ont poussé le président du CA à réagir pour installer un nouveau conseil de gestion qui sera comptable devant le conseil d’administration ainsi que les président de commissions comme celles du sponsoring et de discipline qui tardent à voir le jour après 3 mois depuis le début du championnat. Certains joueurs convoqués pour passer devant la commission de discipline attendent toujours, idem pour le sponsoring où aucun sponsor de la saison écoulée n’a renouvelé cette année, par manque d’initiatives des dirigeants actuels.

Z. H.