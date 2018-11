L’Olympique d’Akbou confirme ses ambitions

Par DDK | Il ya 31 minutes | 53 lecture(s)

Ayant le vent en poupe depuis le lancement du championnat, l’Olympique d’Akbou, pensionnaire du championnat Honneur Béjaïa, s'impose de plus en plus comme sérieux favori à l'accession.

En atomisant le club du quartier le plus populaire de Béjaïa, l’AS Taâssast, avec un 0 à 3 sur le terrain adverse, les Bleus de l’Olympique d’Akbou affichent une forme resplendissante. La place de leader qu’ils occupent, conjointement avec la JSB Amizour, est la belle preuve de la détermination des joueurs de l’entraîneur Kamel Bouzit à jouer pleinement leurs chances cette saison. Même si le championnat n’en est qu’à sa quatrième journée, les joueurs démontrent déjà leur volonté à atteindre l'objectif tracé par la direction, à savoir le retour en Régionale 2. Dirigée par le très compétent Kamel Bouzit, l’équipe de l’Olympique d’Akbou n’entend pas s’arrêter en si bon chemin, d’autant plus qu’elle bénéficie d’excellentes conditions de travail grâce à la disponibilité des dirigeants, à leur tête le président Karim Takka et son manager général, Nadir Naït Maâmar, qui ne ménagent pas leurs efforts. Cela dit, rien n’est encore acquis, le championnat n’étant encore qu’à ses débuts. Les Bleus doivent éviter de s’enflammer car leurs rivaux les attendent de pied ferme. Gare à l'excès de confiance donc ! La dernière victoire est importante dans la mesure où l’OA a conforté sa position de co-leader, ce qui lui permet de préparer la prochaine rencontre de Coupe d’Algérie face à la JS Boumerdès avec sérénité, mais le dur est à venir. «Je suis très satisfait du rendement de mes joueurs. Je pense que ce match face à l’AST n’a pas été facile. Mais la volonté de mes joueurs a fait la différence. Nous sommes en tête du classement et notre objectif immédiat consiste à maintenir cette bonne dynamique. Mes joueurs doivent vite oublier ce match et penser au prochain, celui de Coupe. Le parcours est encore long et nous devons travailler davantage», dira à la fin du match de l’AST l’entraîneur Kamel Bouzit. Ainsi, tous les ingrédients semblent réunis pour faire de cette saison celle de l’accession au palier supérieur. Et c’est ce qu’attendent les supporters de l’équipe qui croient fermement que leur rêve deviendra réalité en fin de saison. Une chose est certaine, au vu de ce qu’ils démontrent pour le moment, l’Olympique d’Akbou, avec ses quatre victoires sur autant de matchs disputés, est bien parti pour faire sensation.

Samy H.