Enfin un succès !

Si certaines équipes évoluant au championnat honneur Béjaïa se sont illustrées depuis le début de saison, d’autres, en revanche, ont attendu la 4e journée pour démontrer de quoi elles sont capables. C’est le cas de l’Olympique Feraoun qui a atomisé son invité de la dernière journée, le CRB Aokas, sur le score sans appel de 4 à 0. Ainsi, après le remaniement opéré dans la barre technique, avec le départ de Haroun Mohand-Séghir et son remplacement par Izem Abdeldjebar, suite à une série de trois matchs sans victoire, l’équipe a réappris à gagner. Il faut dire que le nouveau coach a bien exploité certains éléments qui n’ont pas joué lors des trois premières rencontres du championnat. Il semble que l’arrivée ou plutôt le retour d’Izem porte déjà ses fruits, en atteste la bonne réaction des joueurs lors de la dernière rencontre, ponctuée par un succès. La touche du nouveau driver, connu pour sa discipline de fer, était bien là. «Après les trois premières défaites subies, on était obligés de réagir positivement en accueillant l’équipe d’Aokas chez nous. Les joueurs savaient ce qui les attendait et ont eu une réaction positive. C’est leur victoire, nous, on n’a fait que leur donner des consignes après quelques séances de préparation d’avant-match. Ils sont donc à féliciter. Je suis persuadé qu’avec cette dynamique, les résultats suivront. Enfin, c’est ce qu’on souhaite. En tout cas, on fera de notre mieux pour réaliser d’autres bons résultats à l’avenir», a déclaré l’entraîneur de Feraoun. Pour la 5e journée, les hommes d’Izem se déplaceront à Barbacha pour en découdre avec l’ARBB locale. Une équipe qui compte le même nombre de points que l’OF, à savoir trois unités.

Rahib M.