Le futsal, une discipline en plein essor

À Barbacha, on ne parlait que de l’ARBB en foot ou de la JSB en basket. Deux équipes qui existaient depuis un bon moment, alors que certains jeunes comptent lancer d’autres disciplines sportives, à l’image du futsal, d’où cette volonté affichée par un groupe pour son lancement et dans les plus brefs délais. À Barbacha, on s’efforce de mettre toutes les conditions possibles afin de lancer ce club qui est l’Union Sportive de Barbacha (USB). Le secrétaire général du club, Yousfi Mohand-Amokrane, dira à ce propos : «Pour vous dire la vérité, on est animés d’une grande volonté pour développer cette discipline à Barbacha et en veux marquer le nom de notre commune dans les premières places dans cette discipline. À Barbacha, la pâte existe et la qualité sportive aussi. Nous sommes convaincus qu’avec des sportifs de qualités, on ira de l’avant.» Notre interlocuteur dira en outre : «Certes le futsal est une nouvelle discipline en Algérie, mais on compte être parmi les premiers à l’avenir. À cet effet, et pour faciliter le développement de ce club (USB), on compte organiser le club et avoir toutes les infrastructures qui vont le cas échant nous aider à bien pousser le club vers l’avant. À cet effet et pour un bon lancement de la discipline dans notre municipalité, on compte investir chez les jeunes amoureux du futsal de tous les villages et quartiers, et ce afin de lui donner une bonne dimension et avoir par la suite un nom sportif.» Selon le secrétaire du club, toute l’équipe dirigeante de l’USB compte faire passer le message comme il faut, et ce dans le but de faire aimer la discipline dans cette commune : «Je trouve que tant que cette discipline est nouvelle, on compte créer une certaine curiosité chez les jeunes afin de découvrir cette discipline, la pratiquer et se former dès le début. Cet état de fait nous aidera à avoir des talents et les aider par la suite à se développer et pourquoi pas représenter la commune au niveau national et même international. Pour cela, il est nécessaire de préparer le terrain», soulignera-t-il. Les dirigeants ont lancé dès lors un appel à tous les habitants de la municipalité de Barbacha pour la pratique de cette discipline. Un appel auquel les sportifs de la commune auraient répondu en masse, d’après le secrétaire du club. Ces sportifs attendent avec impatience ce tournoi. «Ça va être une bonne expérience, non seulement pour notre club mais toute la commune de Barbacha», diront les dirigeants. Concernant la domiciliation du club, la direction compte faire des demandes et les démarches nécessaires auprès des autorités concernées : «On a eu des promesses que la salle actuelle sera agrandie, mais entre temps, on compte recevoir dans des salles existantes dans les autres communes limitrophes. On lance un appel à tous les clubs qui utilisent la salle de Barbacha de mettre la main dans la main pour que la salle du CSP soit homologuée pour les disciplines existantes. D’ailleurs, je profite de l’occasion pour remercier les membres du comité directeur de notre club pour les efforts consentis, mais aussi le directeur du complexe sportif de proximité de Barbacha», ajoutera-t-il.

