Le doyen se cherche encore

Par DDK | Il ya 31 minutes | 46 lecture(s)

Le club phare de la Soummam semble incapable de se mettre au diapason de la compétition de division Honneur Béjaïa. Durant l’exercice précédent, la SS Sidi-Aïch a raté d’un cheveu l’accession devant le RC Seddouk, sous le regard impuissant de ses fidèles supporters. L’ex-pensionnaire de la Régionale 2 a refusé son statut de figurant et s’est porté candidat potentiel à l’accession, mais il a été distancé en fin de parcours par l’équipe de Seddouk. Le public de la SSSA n’accepte pas de voir son équipe fétiche se morfondre dans les paliers inférieurs et devenir une formation quelconque, alors que ce n’est pas la pâte qui manque dans cette ville qui a enfanté des joueurs de talent, à l’image des frères Amaouche Hakim et Yacine, Lyes Saïdi, Rehal Faouzi… qui ont fait le bonheur de l’équipe porte-drapeau de la Kabylie, la JSK. Pour rappel, du temps où elle évoluait en Nationale 2, la formation de Sidi Aïch aurait mené la vie dure à de grosses cylindrées, comme le CS Constantine, le MO Constantine, la JSM Skikda, l’USM Annaba, la JSM Tebessa, le CA Bordj Bou Arreridj... Maintenant, tout est à revoir. Il est grand temps de se réveiller de ce long sommeil pour que la SSSA retrouve sa véritable place et son lustre d’antan et redonne du plaisir à son merveilleux public. Pour rappel, après le déroulement de quatre journées, le Doyen des clubs de Kabylie est lanterne rouge avec zéro point au compteur. Le sursaut d’orgueil tant souhaité passe, avant tout, par la mise en place d’une stratégie de gestion à laquelle prendra part toute la famille sportive de la ville.

S. H.