Le MB Bouira sévèrement sanctionné

La ligue inter-régions vient de sanctionner sévèrement le MB Bouira au lendemain de son match face au MB Hassi Messaoud (1 - 1). Ainsi, au moment où les dirigeants du MBB qui ont établi un rapport accablant sur l’arbitre directeur Bounif qui avait fauché la partie qu’il aurait dirigeait en étant en état «d’ébriété», s’attendaient à une sanction exemplaire contre le référé, c’est le contraire qui s’est produit. En effet, le MBB écope d’un match à huis clos assorti d’une amende de 40 000 DA, pour mauvaise organisation (récidiviste) art 132 et 10 000 DA pour conduite incorrecte, art 131. De son côté, le joueur du MBB, Hamza Belouarem, expulsé lors du match, écope quant à lui d’un match de suspension et d’une amende de 5 000 DA CD et Av CAS. Deux joueurs du MBB, en l’occurrence le portier Haboul et le joueur Dris, sont convoqués à la LIRFA pour aujourd’hui mardi, l’équipe a décidé de faire recours.

L’effet Hamadache n’a pas eu lieu

Après le départ de Amar Tabouni de la barre technique, son remplaçant Boualem Hamadache a commencé sa mission avec une défaite (1 - 0) concédée face à la JS Azazga. Ce dernier reste toutefois confiant pour remettre le club sur les rails en prévision de la prochaine journée. Par ailleurs, le MBB vient de voir ses caisses renflouées suite à l’adoption de sept millions de dinars par l’APC de Bouira dans le cadre du BP. «C’est bien de voir une entrée d’argent surtout en cette période de disette», dira le président de CSA/MBB, Nordine Hamadi. «Mais dites vous bien que c’est très peu. On ne sait plus comment les répartir, entre les indemnités des joueurs et les autres charges, notamment le transport et la restauration de la saison écoulée. Avec tous les déplacements aussi lointains les uns comme les autres, où l’équipe se trouve dans l’obligation de passer la nuitée dans un hôtel, impossible de s’en sortir», termine Hamadi.

