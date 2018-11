L’AG des actionnaires décalée à aujourd’hui

Par DDK | Il ya 30 minutes | 48 lecture(s)

L’assemblée générale des actionnaires de la SSPA/MOB, qui était prévue pour hier, a été finalement décalée à aujourd’hui afin de permettre à la majorité des actionnaires d’y assister et de donner leur avis sur la situation actuelle du club. Cette réunion sera consacrée aussi à la désignation d’un futur conseil de gestion ainsi que l’installation des différentes commissions qui seront utiles pour le bon fonctionnement du club. Sur un autre volet, la direction s’est réunie hier après-midi avec les joueurs pour les entendre sur la mauvaise passe du club et exposer leurs doléances, tout en essayant de trouver ensemble les solutions adéquates. Concernant la réunion à laquelle a appelé le président de la JSK, Cherif Mellal, pour dimanche passé, le MOB était le seul club qui a rependu favorablement à l’invitation de la JSK et a été représenté par le trio de dirigeants, composé de Bennai Arab, Farid Chouchaa et Rachid Tebri.

Z. H.