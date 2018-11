«On doit se racheter face au CRB»

Par DDK | Il ya 30 minutes | 57 lecture(s)

Le joueur du MO Béjaïa, Amir Soltane, avoue dans cet entretien qu’il se sent en super forme et apte à prendre sa place lors du prochain match contre le CRB, si le coach lui fait encore confiance.

La Dépêche de Kabylie : Le MOB passe ces jours-ci une période difficile après les derniers faux-pas. Comment voyez-vous la suite ?

Amir Soltane : Je pense que c’est un passage à vide qu’il faut bien gérer et éradiquer rapidement. Certes on vit une crise de résultats mais avec le travail et la conjugaison des efforts de tout un chacun, on pourra s’en sortir et renouer avec les bons résultats.

Un match très important vous attend samedi contre le CRB. Comment l’abordez-vous ?

Il est important et difficile pour les deux équipes vu la situation du CRB et notre passage à vide mais on tâchera de faire de notre mieux pour revenir à Béjaïa avec un bon résultat. Nous avons travaillé durement et préparé pour réaliser un probant résultat et on a les moyens de le faire au 20 août. Nous sommes armés d’une grande volonté pour renouer avec les succès pour chasser le doute qui pourra prendre place en cas d’un autre échec.

Les supporters ont décidé, à l’unanimité, de soutenir et encourager les joueurs afin de dépasser cette mauvaise période. Un message à leur adresser ?

Leur décision nous réconforte et nous encourage pour aller de l’avant et réaliser de meilleurs résultats. Je veux tout juste rappeler à nos supporters que nous sommes armés d’une grande volonté pour décrocher un bon résultat qui va nous remettre sur rails et procurer de la joie à notre fidèle public qui mérite que du bien. Nous sommes payés pour défendre crânement les couleurs du club et donner la meilleure image possible du MO. On se donnera à fond sur le terrain pour hisser le club au classement général.

Propos recueillis par Z. H.