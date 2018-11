La ligue annonce le report à une date ultérieure !

Par DDK | Il ya 1 heure | 779 lecture(s)

Le match USMA - JSK prévu par la ligue pour aujourd'hui mardi n'aura finalement pas lieu. La LNF a rendu public un communiqué dans la nuit de lundi, vers 21 heures dont voici le contenu: "La rencontre USM Alger – JS Kabylie comptant pour la 13ème journée du championnat de Ligue 1 a été reportée à une date ultérieure. La date sera communiquée dans les prochains jours. La Ligue de Football Professionnel a pris cette décision en toute responsabilité dans le but d’apaiser les esprits et de baisser la tension entretenue et amplifiée autour de ce match. Pour éviter tout dérapage, la LFP a préféré annuler le match à la date indiquée précédemment. La LFP précise que cette décision a été prise dans l’intérêt général".

Mellal convoqué devant la commission de discipline de la Ligue

Par ailleurs un autre communiqué diffusé quelques heures avant annonce que Mellal est invité à s'expliquer sur ses propos devant la commission de discipline de la Ligue le 12 novembre à 11 heures. "La commission de discipline a accordé une prolongation de 15 jours à compter du 5 novembre 2018 à l’USM Annaba pour qu’il régularise la situation financière de ses ex : joueurs. La commission met à la disposition du club de Annaba tous les documents nécessaires afférents à cette affaire. Signalons que l’USM Annaba est en litige avec un certain nombre de joueurs depuis 2010. Par ailleurs, la commission a invité le président du JS Kabylie M. Mellal Cherif pour la prochaine séance du 12 Novembre 2018 à 11h 00 pour ses déclarations publiques en violation violation de l'obligation de réserve, et outrage et atteinte à la dignité et à l’honneur d’un membre de la Ligue professionnel. Enfin le club du MC Alger sera privé de la quôte part due au titre des droits de télévision pour le match MCA –JSS en raison de l’exhibition de banderoles et slogans antisportifs qui portant atteinte à l’honneur et à l’image des officiels et instance par les supporteurs de l’équipe," indique l'autre communiqué intégral de la Ligue. Doit-on signaler que côté JSK, deux heures auparavant (Précédent la diffusion du 1er match), la direction, en réunion d'urgence, avait confirmé son intention de manière officielle de boycotter le match de l'USMA décallé pour ce mardi par la Ligue sans raisons alors qu'il était initialement prévu pour hier lundi. C'était sonnellement en conférence de presse aussitôt la fin de la réunion (vers 20 heures) et dont suit la vidéo.

