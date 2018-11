Par DDK | Il ya 31 minutes | 99 lecture(s)

La direction de la JSK maintient son refus de disputer le classico face à l’USMA, prévu cet après-midi (17h45) au stade Omar Hamadi de Bologhine.

En effet, jusqu'à hier en début de soirée, la direction de la JSK, à sa tête le président Cherif Mellal, est restée sur sa position de ne pas jouer son match face à l’USMA à la date prévue par la LFP, à savoir aujourd’hui à 17h45. «Comme je l’ai déjà déclaré, on ne jouera pas mardi face à l’USMA. Rien n’a changé et au moment où je vous parle (hier ndlr), les choses sont toujours telles qu’elles sont. Je suis un homme de parole et je ne ferai pas machine arrière sur ma position. C’est une question de Nif et ce mot veut tout dire. Pas question de jouer face à l’USMA demain», a déclaré hier en début de soirée le président de la JSK, Cherif Mellal. Serein et imperturbable, le boss des Canaris ne voulait aucunement faire de concessions, en dépit des nombreuses sollicitations de la part des personnalités sportives afin de le faire revenir sur sa décision. «Pas question de jouer mardi. On est prêts à jouer lundi (hier ndlr), ou mercredi ou bien le report du match à une date ultérieure. C’est la seule concession que je peux faire car il n’est pas question de revenir sur ma parole de ne pas jouer mardi», martèle le président kabyle, rassuré, il faut le reconnaître, par le soutien inconditionnel des supporters de la JSK. C’est pour dire que la direction de la JSK est prête à aller au clash avec la LFP de Abdelkrim Medouar tout en assumant les conséquences d’un éventuel boycott du classico de cet après-midi, à savoir la perte du match sur tapis vert et la défalcation de trois autres points au club kabyle. Hier encore, un espoir de voir cette affaire se dénouer était perceptible, notamment suite à l’information faisant état d’une réunion d’urgence au siège de la FAF à Alger entre un représentant de la JSK, en l’occurrence Mouloud Iboud, et le président de l’instance fédérale, Kheireddine Zetchi. Une réunion qui s’est soldée finalement en queue de poisson, puisque les deux parties ont campé sur leurs positions. Selon les informations en notre possession, Mouloud Iboud a demandé au président de la FAF le report du match face à l’USMA, chose que Zetchi aurait refusé catégoriquement en insistant sur le déroulement de la rencontre à sa date prévue, d’autant plus que lors de son intervention dans la matinée d’hier sur les ondes de la Chaine 3, le patron de la FAF a fait éloge de son homologue de la LFP, tout en insistant sur l’obligation faite au clubs de respecter le calendrier établi par l’instance dirigée par la LFP. «Medouar a été élu d’une manière démocratique par les membres de l’AG de la LFP. Donc, c’est un président totalement légitime et nous avons confiance en sa personne. Nous devons l’aider et l’accompagner pour mener à bien sa mission. Il y a une Ligue et un bureau de la LFP qui sont chargés de l’organisation et de la programmation des rencontres des deux championnats professionnels», explique le président de la FAF, précisant que «les équipes sont tenues de respecter les calendriers qui sont tracés». Pour sa part, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, qui ne cesse de mettre en exergue «le soutien indéfectible» des autres présidents de clubs, s’est montré imperturbable face aux déclarations incendiaires du président de la JSK à son encontre. «Je pense que Mellal a d'autres intentions derrière tout cela. Il n'a qu'à les dévoiler. Pourquoi ne s'était-il pas manifesté lorsqu'il y avait les cas du CRB, de l'USMH et du RCK ?», a déclaré Medouar, qui ajoutera: «Il ne réussira pas à affecter les bonnes relations que j'ai avec la famille de la JSK. Plusieurs responsables du football algérien et présidents de clubs m'ont appelé pour m'apporter leur soutien et me faire part de leur surprise quant à cette sortie de Mellal.»

Mellal convoqué par la LFP

La commission discipline de la LFP a convoqué le président de la JSK, Cherif Mellal pour la prochaine séance du 12 Novembre 2018 à 11h 00 pour « ses déclarations publiques en violation de l'obligation de réserve, et outrage et atteinte à la dignité et à l’honneur d’un membre de la Ligue professionnel » lit-on dans un communiqué publié hier soir par la LFP sur son site.

M. L.