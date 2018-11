«Je suis choqué par les déclarations de Mellal»

Par DDK | Il ya 30 minutes | 96 lecture(s)

Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a réagi hier aux récentes déclarations incendiaires du président de la JSK, Chérif Mellal, à l’encontre du président de la Ligue professionnelle (LFP) Abdelkrim Medouar, tout en appelant le patron du club kabyle à assumer les conséquences. «Je suis choqué et surpris par les récentes déclarations du président de la JS Kabylie, Chérif Mellal», a affirmé le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, qui était hier matin l’invité de la rédaction de la chaine 3 de la radio algérienne. «M. Mellal a qualifié les présidents de clubs de mafias et cela est très grave», dira le patron de la FAF, en précisant que «le président de la JSK est responsable de ses propos et qu’il devrait assumer les conséquences». Cependant, Zetchi a ajouté qu’il faut d’abord connaître les raisons qui ont poussé le boss des Jaune et Vert à tenir ces propos. «On voudra bien connaître les raisons qu’ils l’ont poussé à faire ce genre de déclarations», a-t-il dit dans le même contexte. Appelant toutes les parties à la raison, le patron de la FAF dira que «les présidents de club doivent absolument éviter les déclarations incendiaires qui sont parfois faites pour des raisons très minimes». L’Invité de la rédaction de la Chine 3 précisera que les commissions de discipline de la Ligue professionnelle et celle de l’éthique au niveau de la FAF vont «très certainement convoquer le président de la JSK», qui s’expliquera sur ce qu’il a déclaré. Concernant les menaces de la direction de la JSK de boycotter le match d’aujourd’hui, mardi, contre l’USM Alger, pour le compte de la mise à jour de la 13ème journée de la Ligue 1, le président de la FAF indique que «menacer de ne pas jouer est quelque chose qui peut être sanctionné sur le plan disciplinaire». «Medouar a été élu d’une manière démocratique par les membres de l’AG de la LFP. Donc, c’est un président totalement légitime et nous avons confiance en sa personne. Nous devons l’aider et l’accompagner pour mener à bien sa mission. Il y a une Ligue et un bureau de la LFP qui sont chargés de l’organisation et de la programmation des rencontres des deux championnats professionnels», explique le président de la FAF, précisant que «les équipes sont tenues de respecter les calendriers qui sont tracés».

R. S.