Le CRB en péril à Béchar

Par DDK | Il ya 31 minutes | 66 lecture(s)

La JS Saoura, sur une courbe ascendante avec cinq matchs sans défaite, recevra cet après-midi la lanterne rouge, le CR Belouizdad (7 pts), pour le compte de la 13e journée de Ligue 1 Mobilis tout en visant la victoire pour se rapprocher du podium. Le Chabab devra puiser dans ses ressources afin d'éviter une énième défaite qui viendrait compliquer sa mission pour le maintien. Le CS Constantine (8e, 14 pts) peine toujours à confirmer son statut de champion d'Algérie. Battu jeudi dernier en Supercoupe par l'USM Bel-Abbès (1 - 0) à l'ultime seconde de la partie sur penalty, le club de l'Est croisera le fer chez lui avec le MC Oran (5e, 16 pts), auteur d'une victoire convaincante à la maison face au DRB Tadjenanet (3 - 1). Le CSC aura besoin d'un succès pour se relever et surtout se racheter auprès de son public. En bas du classement, l'USMBA (15e, 8 pts), auréolée de sa Supercoupe, devra confirmer son regain de forme devant ses supporters face au Paradou AC (10e, 13 pts), dont les résultats extra-muros ne plaident pas en sa faveur. Bel-Abbès devra impérativement l'emporter pour amorcer sa mission de sauvetage. Idem pour le DRBT (14e, 9 pts), hôte de l'AS Aïn M'lila (11e, 12 pts) dans un derby de l'Est qui s'annonce équilibré. Le "Difaâ" sera dirigé par le revenant Lyamine Bougherara qui remplace Kamel Bouhelal, démissionnaire. Reste à savoir maintenant si Bougherara pourra obtenir sa licence d'entraîneur du DRBT qui a déjà usé de deux coachs, soit le nombre fixé pour chaque club durant toute la saison par la Fédération algérienne de football. Le choc entre le leader, l'USM Alger et son dauphin, la JS Kabylie, qui devra constituer l'attraction de cette journée, n’est pas sûr de se dérouler en raison du refus du club kabyle de jouer ce classico pour la journée d’aujourd’hui. Le dernier match de cette 13e journée entre le MO Béjaïa et le MC Alger a été décalé au samedi 17 novembre en raison de l'engagement du Mouloudia en 1/8 de finale (aller) de la Coupe arabe, en déplacement face aux Saoudiens d'Al-Nasr.

Le programme

Aujourd’hui

DRB Tadjenanet - AS Ain M’lila

CS Constantine - MC Oran

USMB Abbès - MC Oran

USM Alger - JS Kabylie

JS Saoura - CR Belouizdad

Joués hier

CABB Arreridj 1 - ES Sétif 2

NAH Dey 0 - O Médéa 0