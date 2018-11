Talsa rejoint ACH Angoulême

Par DDK | Il ya 13 minutes | 13 lecture(s)

Elle se distingue depuis qu’elle a rejoint le MC Akbou, en 2016. Elle, c’est Idjis Talsa, une handballeuse d’Akbou devenue professionnelle récemment, à l’âge de 17 ans. En effet, suite à des échanges entre le président du club qui l’a formée, Racim Hamidouche, et son homologue de l’Atlantique Club Handball d’Angoulême (France), la jeune joueuse a reçu une invitation au mois de septembre dernier pour passer des tests à l’ACHA. Chose faite, puisque la concernée s’était envolée vers la France où elle a subi les tests en question qui se sont avérés concluants. Avec ses prouesses techniques, la fille de la coquette ville d’Akbou a réussi à convaincre et à taper dans l’œil du staff technique français. «Après l’ESA, le MFA et le MCA, Idjis Talsa va intégrer officiellement l’ACH Angoulême cette semaine. Elle a passé les tests avec succès en septembre, et elle a eu son visa samedi dernier. Elle devient ainsi professionnelle à l'âge de 17 ans. Elle a signé un contrat de deux ans», confirme le président du MC Akbou. Notons qu’Idjis a déjà participé avec l'équipe nationale des U18 au Championnat méditerranéen de 2016, en Tunisie, à celui d'Afrique des nations de 2017, en Côte d’Ivoire, ainsi qu’aux derniers Jeux africains de la jeunesse, qui se sont déroulés à Alger du 18 au 28 juillet dernier. «Je l’ai formée pendant 5 ans à Akbou, avant je ne devienne président du club. C’est bien la preuve que le MC Akbou est une pépinière de futurs champions», se félicite Racim Hamidouche. Sociétaire de la division Nationale 1 française, le club qui vient d’enrôler Idjis a affiché ses intentions de jouer l’accession en D2 française. Au niveau local, plusieurs clubs se seraient intéressés à s’attacher les services de l’internationale. On citera, entre autres, les deux clubs phares du championnat Excellence dames, à savoir le HC El-Biar, le GS Pétroliers et le FC Boumerdès.

R. M.