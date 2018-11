Et de trois pour le CRB Souk El-Tenine

Par DDK | Il ya 11 minutes | 13 lecture(s)

Même si pour le moment l’équipe du CRB Souk El-Tenine n’est que troisième au classement de la division d’honneur que domine actuellement l’Olympique d’Akbou et la JSB Amizour, auteurs d’un sans faute en totalisant le plein après quatre rencontres disputées, il n’en demeure pas moins que les joueurs de l’entraîneur Mokhtar Djouder font sensation en ce début de cette édition. Après un semi-échec at home lors de l’ouverture du bal face à Gouraya en dépit d’une nette domination, le CRBSET vient d’enregistrer trois victoires consécutives (série en cours), dont deux à l’extérieur face au nouveau promu l’Olympique de Feraoun il y a de cela deux semaines et un 6 à 0 à Tazmalt face au SRBT vendredi passé. Autant dire que c’est une sacrée performance que sont en train de réaliser les joueurs et qu’ils entendent poursuivre lors de la réception de l’AS Taassast le week-end prochain avec l’espoir de coiffer l’actuel leader s’il venait à trébucher. Pour l’entraîneur Djouder, en homme averti puisqu’il a fait plusieurs clubs, le temps n’est pas à l’euphorie dans la mesure où il a demandé à ses joueurs de faire preuve de sérénité et de ne point s’enflammer car le championnat n’est qu’à son début. L’accession n’étant pas à l’ordre du jour, surtout que l’équipe est constituée de très jeunes joueurs qui ont encore une large marge de progression afin de gagner en expérience ceci étant, il faut tout de même saluer l’excellent travail du coach des Littoraux qui, en un laps de temps très court et avec une composante en manque d’expérience, a réussi à la mettre sur orbite. Ce qui est une certitude, c’est que l’équipe chère au président Kamel Bouchoucha est sur la bonne voie, et tout porte à croire que d’autres bons résultats vont suivre, compte tenu de la sérénité qui règne au sein de la composante du groupe, c’est qui manifestement est de bon augure pour la suite du championnat.

Samy. H