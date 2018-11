Les Crabes avertissent le CRB

Par DDK | Il ya 13 minutes | 7 lecture(s)

Les joueurs du MOB ont atomisé, avant-hier à Ouzellaguen, la formation de la JS Akbou, pensionnaire de la Régionale 1 sur le score de 6 à 1 (mi-temps 2 - 1) lors d’une joute amicale programmée par le coach Madoui pour bien préparer le match de samedi contre le CRB.

Les réalisations des Crabes sont l’œuvre de Touati, Soltane, doublé d’Amokrane, Aibout et un joueur de la JSA contre son camp. Le staff technique du MOB a partagé le groupe en deux équipes distinctes qui ont joué chacune une mi-temps, une manière de donner un maximum de temps de jeu à tous les joueurs et une bonne maîtrise du système de jeu choisi pour contrecarrer les Algérois du CRB. Le score de ce match amical ne devrait pas être pris comme référence car en face, l’équipe de la JSA est composée de jeunes joueurs qui manquent éperdument d’expérience et dans la moyenne d’âge ne dépasse pas les 22 ans. En plus de remonter le moral du groupe, cette victoire redonnera un peu de confiance aux joueurs qui sont appelés à bien négocier les trois prochains matchs de cette phase aller et qui restent capitales pour la suite du championnat. Bien négocier le match du CRB et les deux autres à domicile contre le MCA et l’ESS sera l’idéal pour les Béjaouis qui aspirent renouer avec les victoires le plus vite possible. La préparation se poursuivra jusqu’au vendredi matin avec une séance quotidienne pour prendre le soir l’avion à destination d’Alger pour élire domicile dans un hôtel algérois.



La direction encourage les joueurs

Dans le but d’encourager les joueurs et le staff technique, la direction du MOB, à sa tête Amar Boudiab, s’est réunie avec eux au nouveau siège du club sis à la cité Tobbal dont les travaux d’aménagement se poursuivent encore. Cette réunion a été programmée pour discuter de la situation du club et d’entendre les doléances des joueurs et du staff technique, une manière de les inciter à aller de l’avant et de leur promettre que toutes leurs demandes seront prises en charge.

Visite surprise du wali

Alors que les joueurs et la direction discutaient de l’état des lieux, le wali accompagné du DJS ont fait irruption et ont été invités par le président du CA à prendre place et à assister à la réunion. Le président Boudiab a présenté les joueurs et le staff technique au premier responsable de la wilaya avant que ce dernier ne prenne la parole pour remercier tous les dirigeants du MOB pour tous les efforts qu’ils sont en train de faire pour donner une bonne image du club, ainsi que les joueurs qui sont appelés à fournir plus d’efforts pour atteindre l’objectif tracé par la direction tout en affichant son soutien indéfectible pour le club des Martyrs. Le wali de Béjaïa, M. Maabed, a salué aussi le staff technique pour tout le travail qu’il accomplit tout en avouant aux joueurs qu’ils ont une grande chance de travailler avec une grande compétence composée du duo Madoui - Zorgane.

L’AG des actionnaires aujourd’hui

Le président du CA a encore reporté, pour la seconde fois, l’assemblée des actionnaires pour aujourd’hui pour des raisons d’indisponibilité de certains actionnaires. Cette réunion aura comme ordre du jour un seul point, à savoir l’installation des différentes commissions. Ça sera donc une occasion pour les dirigeants afin de départager les tâches et de les assumer quel que soit le résultat. Parmi les commissions les plus attendues, on peut citer celles de la discipline, du sponsoring et du recrutement pour le mercato hivernal.

