«Une victoire bonne pour le moral»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 8 lecture(s)

Accosté pour nous donner son avis sur le match amical contre la JSA ainsi que sur la suite du championnat, l’attaquant du MOB, Mehdi Kadri, a affirmé : «Ce match contre la JS Akbou a été bénéfique pour nous et on doit tirer beaucoup d’enseignements pour aller de l’avant et fournir plus d’efforts, pour remettre le club sur les rails et renouer avec les bons résultats. Dans ce genre de match, le score et le résultat importe peu, donc à nous de continuer à travailler pour être en forme samedi prochain afin de revenir à Béjaïa avec un bon résultat.» Concernant les supporters qui s’inquiètent sur l’avenir du club, l’enfant de Aïn Benian poursuit : «Certes on est déficitaires lors de ces derniers matchs sur le plan comptable, mais on n’est pas en danger, ce n’est qu’un passage à vide qu’on est en train de bien gérer et je promets à nos supporters qu’on ira au 20 août pour réaliser un probant résultat. Ils doivent rester derrière l’équipe et nous soutenir et de notre part, on fera tout pour leur procurer de la joie et renouer avec les victoires le plus vite possible.»

Z. H.