Les favoris confirment

La troisième journée de la division pré-honneur a été amputée de plusieurs rencontres, en raison des intempéries. Le reste des matchs s’est déroulé dans une grande sportivité. Dans le groupe A, la JS Tala Tegana a réalisé une bonne opération, en allant s’imposer à Mekla devant l’US Djemaa Saharidj. Dans le groupe B, l’US Bouhinoun a enchainé un troisième succès à l’occasion de son déplacement chez l’OC Makouda. Toujours dans le même groupe, l’US Tala Athmane s’est offert le voisin de Timizart Loghbar. Un succès qui lui permet de rester aux commandes en compagnie de Bouhinoun. Dans le groupe C, l’AS Ait Bouadou n’a pas laissé filer l’aubaine de poursuivre sa dynamique de victoires en battant son hôte du jour, le FC Ait Zaim, dans un match fortement disputé de part et d’autre.

Z. L.

Les résultats

Groupe A

O Nath Yirathen 1 - US Timizart 1

US Djemaa Saharidj 1 - JS Tala Tegana 3

O Makouda - ES Nath Irathen (MNJ)

US Mizrana - CS Djebla Ouaguenoun (MNJ)

USK Ait Aissa Mimon - CS Iflissen (MNJ)

Groupe B

OC Makouda 0 - US Bouhinoun 1

US Sidi Belloua 3 - HC Azazga 2

FC Betrouna - US Ikelouiene (Partie arrêtée)

US Tala Athmane 3 - O Timizart Loghbar 0

Aït Yahia Union Sport 1 - JS Djurdjura 1

Groupe C

AS Aït Bouadou 2 - FC Aït Zaim 1

JS Aït Yahia Moussa 0 - CS Ihasnaouene 1

JS Tadmaït 0 - RC Imazighen 1

ES Aït Ouanecche - US Tirmitine (MNJ)