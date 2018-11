Le triomphe de Mellal !

Par DDK | Il ya 12 minutes | 19 lecture(s)

Le président de la JSK, Chérif Mellal, a fini par avoir le dernier mot dans son bras de fer avec la LFP de Abdelkrim Medouar.

En effet, le classico USM Alger - JS Kabylie, fixé initialement pour hier au stade Omar Hamadi, est reporté à une date ultérieure, a annoncé lundi soir la Ligue de football professionnel (LFP) sur son site officiel. «La rencontre USM Alger - JS Kabylie a été reportée à une date ultérieure. La LFP a pris cette décision en toute responsabilité dans le but d’apaiser les esprits et de baisser la tension entretenue et amplifiée autour de ce match. Pour éviter tout dérapage, la LFP a préféré annuler le match à la date indiquée précédemment», a affirmé la LFP dans un communiqué, tout en ajoutant que «cette décision a été prise dans l’intérêt général». Apres avoir donc reporté dans la nuit de lundi ce classico, la LFP a décidé dans l’après-midi d’hier de le programmer pour ce vendredi 9 novembre à partir de 17 h45 au stade Omar Hammadi de Bologhine. Ce report intervient trois jours après la décision prise par le président de la JSK, Chérif Mellal, de boycotter ce match pour contester les dernières modifications apportées par la LFP au niveau du calendrier du championnat. Cette décision a soulagé la direction et les supporters de la JSK : «Le report du match est une sage décision et bien sûr nous sommes soulagés. C’est la bonne décision à prendre car la JSK est rétablie dans ses droits. Cette décision aura des répercussions positives sur l’équipe qui jouera les prochains matchs avec un bon moral», a déclaré, hier, le porte-parole de la JSK, Mouloud Iboud.

USMA - JSK programmé pour vendredi

Ainsi donc, la direction de la JSK a fini par gagner son bras de fer avec la Ligue de Abdelkrim Medouar, elle qui avait décidé quelques heures auparavant de boycotter ce classico s’il était maintenu pour la journée d’hier. En plus des dirigeants de la JSK, les supporters kabyles étaient aussi soulagés. Ayant soutenu la direction dans sa démarche de boycotter le match, les supporters étaient très contents suite au report de cette confrontation par la Ligue. Sur les réseaux sociaux et les lieux publics, les commentaires tournaient autour de l’événement avec comme principal acteur le président de la JSK, Chérif Mellal, dont la position a été saluée par la majorité des amoureux du club kabyle. «Même si tout le monde est contre la JSK, avec Mellal, on a rien à craindre. Il a réussi à avoir Medouar et Zetchi KO et je salue son courage. Le report du match est une victoire pour la JSK et une gifle pour ses ennemis. On doit rester mobilisés derrière notre équipe», a posté un fan sur une page de la JSK. Un autre est allé dans le même sens en commentant sur Facebook cette décision de la ligue de reporter le match : «La ligue a reporté le match car elle a peur de Mellal. C’est un homme de parole qui ne craint personne. Comme ça la ligue ne reproduira plus ses pratiques et consultera la JSK dans les affaires qui concerne notre club», lit-on dans son commentaire. Pour sa part, le président de la LFP, Abdelkrim Medouar, qui a fait l’objet de vives critiques de la part du boss de la JSK, l’appelant à démissionner de son poste, semble décidé à rester aux commandes de la LFP. En effet, annoncé démissionnaire par plusieurs sites d’informations, Abdelkrim Medouar a mis fin hier à la rumeur faisant état de sa démission, assurant qu'il comptait bien aller au bout de son mandat à la tâte de la LFP, malgré le camouflet qu’il a subi en perdant son bras de fer avec l'intransigeant président de la JSK, Chérif Mellal. «Je ne suis pas élu à la tête de la LFP pour démissionner au bout de quatre mois et demi de mon élection», a-t-il affirmé dans une déclaration rapportée par la chaîne Ennahar.

NAHD - JSK se jouera mardi prochain

Après avoir décidé de programmer le classico USMA - JSK pour vendredi 9 novembre, la ligue du football professionnelle a décidé hier de reporter le match JSK - NAHD pour le compte de la 14e journée au mardi 13 novembre à 17h45 au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou au lieu du dimanche 11 novembre. Un report dicté par le souci de la LFP de permettre à la JSK de bénéficier de trois jours de repos après le déroulement du match en retard contre l’USMA alors que cette dernière est appelée à livrer deux jours plus tard, soit le lundi 12 novembre, son match de retard contre le MCO, selon le nouveau programme de la LFP. Ainsi donc, les Canaris retrouveront la compétition vendredi prochain après un arrêt forcé de plus de trois semaines. Libérés avant-hier par le staff technique pour 24 heures de repos suite au report du match contre l’USMA, les coéquipiers de Renai sont appelés à reprendre le travail ce matin au stade de Tizi-Ouzou. Le coach Dumas entamera ainsi la préparation du match de samedi prochain face aux Rouge et Noir de Soustara avant de donner la réplique trois jours plus tard au NAHD. Concernant l’autre match en retard de la 12e journée entre la JSK et le CSC, la LFP l’a programmé pour le 19 novembre prochain à 17h45 au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou.

M. L.