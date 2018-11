La JSMB tombe à El Harrach

Par DDK | Il ya 12 minutes | 15 lecture(s)

La JSM Béjaïa s’est inclinée, hier, par 2 buts à 0 au stade du 1er novembre de Mohammedia face à l’USM Harrach pour le compte de la 12e journée de Ligue 2 Mobilis. Une défaite difficile à digérer pour les supporters du club béjaoui, d’autant plus qu’elle est concédée face à l’avant-dernier au classement avec 7 points et qui n’a pas goûté à la victoire après onze matchs. C’est pour dire que l’équipe harrachie a dû attendre cette 12e journée pour s’offrir son premier succès de la saison face à une équipe de la JSMB qui occupe la 8e place avec 17 points et qui vise ni plus ni moins que l’accession en Ligue 1 Mobilis. Avec cette défaite, la formation de la JSMB confirme à nouveau sa fragilité en dehors de ses bases, elle qui n’a pas réussi à s’offrir le moindre succès à l’extérieur depuis le début de la saison. Dans les autres matchs joués hier à 15h00, l’ES Mostaganem s’est imposée à domicile (2 - 0) face à la lanterne rouge, l’USM Blida, tout comme le RC Relizane vainqueur sur le même score contre l’US Biskra. Le match ASM Oran - RC Kouba s’est soldé sur un nul (2 - 2).

R. S.