Noguès limogé, Dziri pressenti

La valse des entraîneurs se poursuit chez les clubs de Ligue 1 et la dernière victime en date est le coach du CABB Arreridj, l’Espagnol Josep Maria Noguès, qui a été limogé par sa direction avant-hier soir suite à la défaite concédée par les Bordjis à domicile dans le derby des Hauts plateaux face à l’ES Sétif (2 - 1). En effet, juste après la fin de ce match, les dirigeants du CA Bordj Bou Arreridj ont décidé de mettre fin à l'aventure de Josep Maria Noguès avec le club. Selon les dernières informations, l'ancien entraîneur du NAHD, Dziri Bilal, est en pôle position pour prendre les rênes du CABBA, les dirigeants du club essayent de convaincre l'ancien joueur international algérien d'accepter leur offre et diriger l'équipe. Dziri Bilal qui a décidé de mettre fin à sa belle aventure avec le NAHD à cause de problèmes avec ses dirigeants, semble intéressé par l'offre du CABBA. La valse des entraîneurs en Ligue 1 reprend de plus belle donc et deux techniciens seulement ont été maintenus depuis le précédent exercice. Il s'agit d'Abdelkader Amrani (CS Constantine) et Nabil Neghiz (JS Saoura), respectivement champion et vice-champion d'Algérie 2017-2018.

