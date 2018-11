US Béni Douala - JS Azazga, le choc !

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Le 3e tour régional de la coupe d’Algérie se jouera demain et après-demain

Cette étape, qui verra l’entrée en lice d’équipes des championnats Inter-ligues, amateur et Ligue 2, s’annonce difficile pour les petits lutins, comme l’Olympique d’Akbou, auteur de l’unique surprise du précédent round. Ainsi, tous les regards seront braqués sur le stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou qui abritera un derby kabyle alléchant entre le nouveau leader de la Division nationale amateur, l’US Béni Douala, et un pensionnaire de l’Inter-régions, la JS Azazga. Deux formations qui vont se livrer dans ces retrouvailles une bataille sans merci avec l’idée de passer ce cap avec succès. Ath Douala, qui carbure bien actuellement en championnat, part avec les faveurs du pronostic mais Iazouguen ne comptent pas se laisser faire. De chauds débats en perspective donc ! Non loin de là, l’un des Cendrillons de ce tour, le RC Seddouk, croit toujours en sa belle étoile. Il compte prolonger son rêve, son adversaire du jour étant le WB Saoula. Certes, les pensionnaires de la Régionale 1 partent favoris pour passer ce tour, mais ils devront être sur leurs gardes devant les hommes de Benslimane qui n'auront rien à perdre dans cette aventure. Samedi, l’autre petit Cendrillon et non moins leader de la division Honneur Béjaïa en découdra avec le chef de file de la Régionale 1, JS Boumerdès, dans une rencontre palpitante et indécise opposant deux formations aux mêmes ambitions. Pour sa part, la formation du MB Bouira, qui bénéficie des faveurs des pronostics, n'aura qu'une simple formalité à accomplir devant le modeste OK Oued Smar. Après ses déboires en championnat, l’USO Amizour, quant à elle, tentera de se refaire une santé face à l’ES Ben Aknoun, à la peine elle aussi en DNA Centre. L’ESM Boudouaou sera sur ses gardes face au NR Dely Brahim, qui a besoin de retrouver un peu de confiance en championnat. Évoluant en Régionale 1, l’USM Draâ Ben Khedda, qui a éliminé difficilement l’ES Azeffoun, tentera de prolonger l'aventure devant l’ES Bir Ghbalou, auteure d'une qualification aux tirs au but aux dépens du CRBTO dans le tour précédent. Pour sa part, le représentant de la DNA, l’IB Lakhdria, ne devrait pas trembler devant l'OM Rouisseau. Cependant, ce dernier ne vendra certainement pas sa peau, surtout qu'il n'a rien à perdre. C'est dire que les gars de Lakhdaria devront se tenir à carreaux, s'ils veulent éviter une élimination précoce. Par ailleurs, et sauf grande surprise, les autres formations de la Ligue 2 ne devraient, en principe, pas éprouver des difficultés pour passer ce tour. C'est le cas de la JSMB, de l’USMH et du RCK qui croiseront, respectivement, le fer avec les IRB Khemis El-Khechna, l’E Sour Ghozlane et le DRB Baraki. Enfin, les équipes des paliers supérieurs bénéficient des faveurs des pronostics, à l’instar de la JSH Djebel, du NARB Réghaïa, du CRB Dar Beida et de l’USM Cherraga. Des teams qui donneront respectivement la réplique au RC Boumerdès, l’ES Ouled Moussa, l’US Sûreté nationale et l’AGS Belveder. Idem pour la JSM Cherraga, une habituée de Dame coupe, qui sera opposée à la coriace équipe au HAC.

Samy H.

Le programme

Vendredi

USO Amizour - ESB Aknoun

USM Chéraga - AGS Belveder

WB Saoula - RC Seddouk

ESE Ghozlane - USM Harrach

ASS Nationale - CRBD Beida

ESB Ghbalou - USMDB Khedda

US Béni Douala - JS Azazga

OM Ruisseau - IB Lakhdaria

Samedi

RC Kouba - DRB Baraki

RC Boumerdès - JSH Djebel

JSM Béjaïa - IBKE Khechna

NRD Ibrahim - ESM Boudouaou

JS Boumerdès - O Akbou

Hydra AC - JSM Chéraga

ERBO Moussa - NARB Réghaïa

OK Oued Smar - MB Bouira