La grande explication!

Par DDK | Il ya 1 heure | 89 lecture(s)

En l’absence du leader, la cinquième journée sera incontestablement dominée par la chaude explication qui mettra aux prises, au stade Larbi Touati d’Amizour, le co-leader la JSB Amizour à un de ses deux dauphins, le Gouraya de Béjaïa. Un duel qui affichera sans aucun doute complet et sera l’objet d’une ambiance des grands jours en raison des trois points mis en jeu et la pôle-position. En effet, avec deux points d’avance sur l’ex-pensionnaire de la Régionale 2, les gars de Boukhalfa de Hakim Ouatmani, qui ont réussi jusque-là un sans faute, ne feront aucune concession à leur adversaire du jour pour s'offrir la passe de cinq devant leur public. Ce dernier sera un atout non négligeable pour permettre aux locaux de faire la différence. Un match à six points pour le co-leader qui devra garder l'œil sur le premier dauphin, le CRB Souk El Tenine, qui devrait faire normalement le plein chez lui en recevant l'AS Taassast, scotchée dans la zone rouge. Contrairement au second dauphin, le nouveau promu l’Olympique M’Cisna, tombeur de l’ARBB lors de la précédente journée, aura fort à faire à Nacéria devant l’équipe de Yazid Azzi, le NCB locale, qui envisage de coiffer sur le poteau son rival du jour et s’emparer de la deuxième place. La JS Ighil Ouazzoug de Djahid Moumene, en position d’outsider et auteur d'un carton infligé au CRB Aït R’zine, n'aura pas la partie facile devant son voisin, le CS Protection Civile, exempt lors de la précédente journée. Quant aux requins de Cap Aokas, humiliés vendredi dernier par l’OF, n'aura d'autre choix que de laver l'affront face aux diables rouges de SS Sidi-Aïch, la lanterne rouge avec un zéro pointé. Alors que l’ARB Barbacha, de par sa posture de mal classé, n'a pas le droit à l'erreur. Il est dans l'obligation de s'imposer face à l’OF pour quitter la zone rouge. Enfin, le CRB Aït R’zine qui reste sur deux défaites consécutives partira avec les faveurs du pronostic chez elle devant l'autre lanterne rouge, le SRB Tazmalt

S. H.

Le programme

ARB Barbacha - O Feraoun

NC Béjaïa - O M’Cisna

CS Protection Civile - JS Ighil Ouazoug

CRB Aït R’Zine - SRB Tazmalt

CRB Souk El Tenine - AS Taassast

CRB Aokas - SS Sidi Aïch

JSB Amizour - Gouraya Béjaïa

Exempt : O Akbou