Melbou, pôle d’attraction !

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

à l’affiche de cette troisième manche figure pour la première fois le grand derby du Sahel qui réunira, d’une part, à Melbou, le nouveau né, la JS Melbou, et de l’autre la JS Tameridjet. C’est en quelque sorte une belle affiche qui s’annonce palpitante et explosive entre deux sérieux prétendants. Il est sûr que le public sera nombreux à assister à cette chaude empoignade qui vaudra le déplacement et qui sera, à n’en pas douter, très animée. les gars de la station balnéaire, se portent bien en ce début de saison affichant trois succès consécutifs en autant de rencontres, occupant de surcroît le fauteuil de leader avec le dernier succès ramené d’Ighzer Amokrane face au WRBO , ce qui, pour les observateurs, est synonyme du potentiel de l’équipe et qui voudrait bien le conserver, ce qui ne sera pas chose facile face à l’ équipe voisine animée d’une volonté de se ressaisir de son semi- échec à domicile , ce qui n’est pas aisé tant la victoire est l’objectif de chaque team. Voilà donc, une rencontre qui promet énormément entre deux équipes, avec la certitude, que le spectacle sera garanti, et c’est ce qu’attend le public pour vibrer aux belles phases de jeu. La rencontre reste ouverte à tous les pronostics, dans la mesure où chaque équipe a des arguments à faire valoir. De son côté, le dauphin, la JS Djermouna évoluera sur du velours à domicile devant l’ES Tizi Wal qui reste vulnérable jusque là. De son côté, l’IRB Bou Hamza accueillera l’Olympique de Tazmalt sur laquelle il sera difficile de prononcer un quelconque pronostic. Alors que pour la journée du Samedi le FC Tazmalt qui reste sur un nul tentera de renouer avec le succès face au RC Ighil Ali. Quant à l’US Sidi-Ayad il ne sera pas à l’abri d’une surprise face au revenant la JS Bejaia, une formation qui reste sur une courbe de trois matches sans la moindre défaite. Enfin, à El Kseur le CSA/ Tizi Tifra qui ambitionne de gagner son premier match donnera la réplique à la lanterne rouge le WRB Ouzellaguen.

S. H.

Le programme

Vendredi

JS Melbou - JS Tameridjet

JS Djermouna - ES Tizi Wal

IRB Bouhamza - OS Tazmalt

Samedi

US Sidi Ayad - JS Béjaïa

FE Tazmalt - RC Ighil Ali

CSAT Tifra - WRB Ouzellaguen