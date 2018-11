Le coach Ouafi jette l’éponge

Par DDK | Il ya 1 heure | 70 lecture(s)

C'est désormais officiel, le poste d'entraîneur en chef au CRB Mekla est vacant, après l'annonce de la démission de Youcef Ouafi. Ce dernier a jeté l'éponge et ce malgré les bons résultats réalisés en ce début du championnat de la division honneur Tizi-Ouzou, avec l'équipe première du CRB Mekla. Youcef Ouafi cet entraîneur aux grandes qualités, qui a réussi de bons résultats surtout avec son ancienne équipe l'ES Sikh Oumeddour, n'a coaché le CRBM que pendant quatre matchs, avant de se retirer de la barre technique. Les coéquipiers de Ghilès Ait Belkacem se retrouvent sans entraîneur. Pour rappel le week-end passé le match de la 5ème journée entre le NA Redjaouna et le CRB Mekla qui devait avoir lieu au stade Oukil Ramdane a été reporté à une date ultérieure, pour terrain impraticable. Les dirigeants du CRB Mekla sont appelés à trouver un remplaçant à Youcef Ouafi dans les plus brefs délais, ce qui permettra aux joueurs de rester concentrés et soudés, pour la suite de leur parcours.

M. B.