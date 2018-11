Match au sommet à Tidjelabine

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Les regards seront braqués, demain, sur le stade de Tidjelabine où un match au sommet mettra aux prises l’actuel leader, le CMT local, à l’un des dauphins, le Chabab de Kherrata, invaincu depuis la seconde journée et qui reste sur deux succès. Les gars de Tidjelabine subiront à cette occasion un véritable test face à l’une des meilleures défenses du groupe, celle de Kherrata. Ce duel sera suivi avec beaucoup de curiosité et d’intérêt des deux côtés, dans la mesure où les deux formations aspirent à prétendre à quelque chose cette saison, ce qui se dégage en tout cas de l’avis de l’entourage des gars de Tidjelabine et de ceux de CRB Kherata. L’autre sommet de cette journée se déroulera à Béjaïa, où l’équipe locale de l’US Soummam recevra le voisin, l’ES Timezrit, dans le big-derby de la wilaya. Dans cette confrontation, l’équipe qui aurait maîtrisé le plus, son sang-froid l’emportera certainement. Le MC Bouira, quant à lui, tentera de profiter de l’avantage du terrain pour confirmer sa ténacité à domicile contrairement aux visiteurs de Draâ El-Mizan. Alors que l’Olympique d’El Kseur (7ème avec 6 points), aux côtés de trois autres teams, comptent profiter à bon escient de la réception de l’Olympique Tizi Rached pour espérer monter sur le podium, même si les visiteurs auront à cœur de se racheter de leur dernier revers à Draâ El-Mizan. De son côté, la JS M’Chedellah, invaincue jusque-là chez elle, donnera la réplique à l'OS Mouldiouene qui court toujours derrière sa seconde victoire de la saison. Enfin, le Widad Bordj Ménaïel tentera le tout pour le tout face à l'USM Béjaïa pour confirmer son dernier succès à domicile contre le RC Seddouk. Les camarades de Chaouchi visent la victoire pour dépasser leur adversaire du jour au classement, mais ce ne sera guère facile. Le suspense demeure entier entre deux équipes ayant les mêmes aspirations. Cette sixième journée de la Régionale 2 sera amputée de deux rencontres : RC Seddouk - FC Tadmaït et ES Bir Ghbalou - FC Tamelaht, en raison de la participation des premiers nommés au 3ème tour régional de la coupe d’Algérie.

Samy. H



Le programme

OS El Kseur - O Tizi Rached

WRB Ménaïel - USM Béjaïa

MC Bouira - ESD El Mizan

CM Tidjelabine - CRB Kherrata

JS M’Chedellah - OS Meldiouene

US Soummam - ES Timezrit

RC Seddouk - FCTadmaït (Reporté)

ES Bir Ghbalou - FC Tamelaht (Reporté)