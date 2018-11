Place au terrain !

Par DDK | Il ya 1 heure | 226 lecture(s)

Après une semaine de suspens, le public est enfin appelé à suivre le classico USMA - JSK, demain à partir de 17h45, au stade Omar Hammadi de Bologhine.

Reporté pour la raison que tout le monde connait, le choc de la 13e journée de Ligue 1 Mobilis se jouera donc demain au grand bonheur des supporters des deux clubs, qui souhaitent renouer enfin avec le beau football sur le rectangle vert. L'USMA (1ère, 26 pts), auteur d'une éclatante victoire sur la pelouse de l'Olympique Médéa (3 - 1) lors de la précédente journée, aura à cœur de l'emporter devant son public face à son rival et du coup, faire un grand pas vers le titre honorifique de champion d'automne. La JSK (2e, 23 pts), contrainte au repos pour trois semaines après le report de son match à domicile face au CS Constantine, abordera cette affiche avec l'intention de préserver sa série d'invincibilité mais surtout éviter de se faire distancer par son adversaire du jour. C’est pour dire que le classico de demain constitue à coup sûr, au-delà de la polémique suscitée autour de sa programmation, un virage important dans la course au titre honorifique de champion d’hiver. En effet, le résultat du match sera déterminant pour l’attribution de cette consécration symbolique et ce à deux journées de la fin de la phase aller. C’est pour dire que la JSK doit à tout prix éviter la défaite, demain soir, si elle ne veut pas se voir distancer de six points par son adversaire du jour, avide lui aussi de passer l’écueil kabyle afin de creuser davantage l’écart sur lui. Il faut reconnaître aussi qu’avec cette guerre de mots entre le président de la JSK, Cherif Mellal, et le directeur général de l’USMA, Abdelhakim Serrar, une grande bataille typiquement sportive est attendue demain soir entre les vingt-deux joueurs sur le rectangle Vert, où chaque équipe veut le gain de la rencontre. Côté kabyle, on ne jure que par la victoire au cours de ce classico. «Les joueurs sont prêts pour cette rencontres et ils joueront avec la ferme intention de réussir un bon résultat. J’espère qu’on assistera à un bon match», a déclaré le coach Dumas sur cette rencontre. Côté effectif, la JSK sera privée des services de son attaquant nigérian Uche suspendu et de son milieu Benyoucef qui sera ménagé vu qu’il revient d’une blessure. Néanmoins, le coach kabyle utilisera les autres cartes gagnantes et son seul objectif est de réussir une belle opération. Ce qui reste le souhait de tous les amoureux de la JSK. Le départ de la délégation kabyle pour Alger est prévu pour aujourd’hui afin de mettre les joueurs dans les meilleures conditions avant le grand rendez-vous de demain.

M. L.