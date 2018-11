Une petite défaite à vite oublier

Par DDK | Il ya 1 heure | 359 lecture(s)

La JSK s’est finalement incliné ce vendredi après midi face à l’USM Alger dans un match comptant pour la mise à jour de la 13e journée de Ligue 1 Mobilis. Les Canaris, amoindris par l’absence des Benyoucef et Uche, souffrants, ont dû concéder leur première défaite de la saison, sans toutefois avoir à rougir devant la meilleure équipe du moment. Mieux, Tafni aurait pu répliquer de la meilleure manière à Yaya (auteur du but usmiste 56’) et permettre à son équipe l’égalisation dans les ultimes moments de la partie, si son ballon n’était pas passé à quelques centimètres du montant gauche des bois de Zema, complètement battu sur l’action. L’arbitre sifflera la fin de la partie sur ce score d’un petit but à zéro pour l’USMA qui conforte ainsi sa position de leader du championnat avec six points d’avance sur la JSK qui reste donc avec 23 points. A noter que les deux équipes comptent chacune un match en moins, face à l’USM Bel Abbes pour l’USMA et au CSC à Tizi-Ouzou pour la JSK. Signalons par ailleurs que le prochain match de la JSK c’est mardi prochain face au NAHD au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou.

R. B.