Quatre mois de suspension pour l'entraîneur de l'ES Timezrit

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Réunie mardi dernier sous la présidence de l'ex-arbitre international, Mohamed Youbi, la commission juridictionnelle de discipline de la wilaya de Béjaïa a frappé fort contre les fauteurs de troubles. À cet effet, en traitant les affaires de la précédente journée du championnat Honneur et Pré-honneur, la CJD a infligé une suspension de quatre mois ferme au coach de l'ES Timezrit, ainsi qu’à celui du CSA Tizi Tifra. Cela a eu lieu lors du match qui les a opposés le week-end dernier. Il s’agit du coach Bouriche Laid qui a écopé de 4 mois de suspension ferme assortie d’une amende de 7 000 dinars, et ce pour insultes envers un officiel. Le deuxième a pour nom Mammeri Omar du CSATT qui, lui, était sanctionné par un match ferme pour contestation de décision, plus une amende de 1 000 dinars. Tout comme la commission a sanctionné certains joueurs issus des équipes des deux paliers que gère la ligue de football de la wilaya de Béjaïa. Ainsi donc, concernant la rencontre Gouraya Béjaïa - NC Béjaïa (3 - 0), deux joueurs du deuxième club cité ont été sanctionnés par un match de suspension ferme, et ce pour jeux dangereux et antijeu. Il s’agit de Habib Maiza et Kosseila Zerkak. La deuxième rencontre traitée est celle qui avait opposé l’O Feraoun au CRB Aokas (4 - 0), où Naim Amaouche a écopé d’un match ferme pour cumul d’avertissements (Jeu dangereux dans les deux cartons de pris). Ceci dans le palier Honneur, quand au palier Pré-honneur, concernant la rencontre CSA Tizi Tifra - JS Melbou, Rafik Houma du club recevant a écopé d’un match de suspension ferme et ce pour le même motif (Cumul de cartons pour antijeu). Notons que la précédente journée, jouée les 2 et 3 novembre, les arbitres avaient distribué 16 cartons jaunes et 3 expulsions dans le palier Honneur et 10 cartons jaunes ainsi qu’une expulsion dans le palier Pré-Honneur. Dans les catégories jeunes, il y avait le traitement de dix affaires, avec 27 cartons jaunes distribués, deux contestations de décisions, deux expulsions côté joueurs et enfin deux expulsions côté entraîneurs.

Rahib. M