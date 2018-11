Une petite défaite à vite oublier !

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

La JSK a concédé hier sa première défaite de la saison en s’inclinant (1 - 0) face à l’USM Alger pour le compte de la mise à jour de la 13e journée de Ligue 1 Mobilis.

Une défaite qui met fin à la série d’invincibilité de douze matchs sans défaite de la formation Kabyle et qui permet à son adversaire du jour de consolider son fauteuil de leader seul en portant son avance à six points et se diriger droit vers le titre honorifique de champion d’hiver. Le Clasico d’hier qui s’est joué devant un stade archicomble a été tout juste moyen sur le plan technique mais a tenu toutes ses promesses en matière d’engagement entre les deux meilleures équipes du championnat. L’USMA bien organisée notamment en milieu de terrain a réussi à maitriser le jeu à son avantage dès les premières minutes du match devant une équipe de la JSK, amoindrie par l’absence de deux joueurs clé à savoir Benyoucef en milieu et Uche en attaque et surtout en manque de compétition, elle qui est restée inactive depuis le 19 octobre dernier en raison du report de son match face au CSC. Un manque de compétition qui s’est répercuté négativement sur le rendement du onze aligné par le coach Franck Dumas, notamment en attaque ou le duo Belkacemi - Fiston n’a pas vraiment pesé devant la défense de l’USMA tout au long du match. Même le milieu de terrain n’a pas bien tourné car à l’exception de Benkhelifa qui a fait de son mieux pour contenir les assauts Usmistes, ni Oukaci encore moins Amaouche ou Hamroune n’ont réussi à prendre le dessus sur leurs adversaires, notamment en première période où la JSK ne s’est pas crée la moindre occasion de but. Ce sont d’ailleurs les Rouge et Noir de l’USMA qui ont raté la plus nette occasion à la 24e minute lorsque l’attaquant Meziane a vu son tir à bout portant à l’intérieur des 18m détourné miraculeusement par le gardien de la JSK, Salhi. De retour des vestiaires, l’USMA a continué son pressing haut grâce notamment à son attaquant vedette, le Camerounais Prince Ibara, qui a réussi à lui seul à déstabiliser à chacune de ses incursion l’arrière garde Kabyle. C’est d’ailleurs sur l’une de ses tentatives que l’USMA est parvenue à inscrire le but de la victoire à la 56’ grâce à l’opportuniste Fawzi Yaya, qui, dansla surface de réparation, a mis KO la défense de la JSK suite un beau crochet de la droite suivi d’un tir de la gauche qui à laissé le gardien de la JSK pantois. Une réalisation qui à quelque peu secoué l’équipe de la JSK sans pour autant parvenir à s’imposer sur son adversaire, toujours mieux organisé en milieu de terrain. Les attaquants de la JSK, manquaient de rythme et surtout d’opportunisme à l’image de cette action gâché devant la cage de Zemamouche à la 80’ lorsque le jeune Tafni, rentrée à la place de Amaouche, a vu son centre tir passer légèrement à côté du poteaux gauche du gardien Usmiste alors que Fiston qui se trouvait à quelques centimètres devait l’accompagner au fond des filets. C’était d’ailleurs l’unique action dangereuse de la JSK durant toute la rencontre d’hier que les poulains de Franck Dumas doivent vite oublier pour se concentrer sur le match de mardi prochain à Tizi Ouzou pour le compte de la 14e journée avant de recevoir à nouveau le CS Constantine en match de retard de la 12e journée le 19 novembre prochain. Deux rendez-vous à ne pas rater pour la JSK si elle ne veut pas compromettre ses chances de postuler au titre symbolique de champion d’hiver ou du moins ne pas céder sa place sur le podium, convoitée par plusieurs prétendants.

A. C.