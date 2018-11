Les Crabes visent la victoire

Par DDK | Il ya 1 heure | 79 lecture(s)

Le stade du 20 août 1955 d’Alger sera le théâtre, aujourd’hui, d’une belle affiche entre le CRB et le MOB pour le compte de la 14e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis. Après la sévère défaite devant le PAC, les Crabes n’ont plus droit à l’erreur devant une équipe du CRB qui occupe la dernière place au classement général pour éviter la crise et le doute qui pourront prendre place en cas d’un autre faux pas. Les Vert et Noir se sont bien préparés tout au long de la semaine avec un match amical gagné devant la JS Akbou par un score fleuve de 6 buts à 1 avec une bonne réaction de l’attaque béjaouie qui a frappé fort et a rassuré le coach Madoui. Concernant l’effectif, le coach aura à sa disponibilité tous les joueurs exceptés Naas et Kaddous qui poursuivent les soins et qui sont out pour le match d’aujourd’hui. Cette rencontre verra le retour de Kadri qui a raté le match du PAC pour cause de la suspension. Le joueur sera apte et Madoui l’alignera sûrement d’entrée pour donner un plus à l’attaque des Crabes en compagnie de Touré et Amokrane. La défense sera renforcée par le retour de Bouledieb après une méchante blessure qui l’a éloigné des terrains. Il sera associé à Mazari dans l’axe, alors que Debbari et Herida s’occuperont des deux couloirs de la défense. Concernant le milieu de terrain, le staff technique renouvèlera la confiance au trio composé de Semahi, Ouali et Dehar alors que pour le gardien, Toual et Bencherif ont les mêmes chances pour être alignés vu leur niveau qui se rapproche. L’entraineur des gardiens, Tifour, choisira le plus en forme. Les supporters comptent envahir le stade du 20 août pour donner de la voix et encourager les joueurs afin de réaliser le meilleur résultat possible devant la lanterne rouge, un match qu’ils ne veulent pas rater pour remettre le club sur rails et renouer avec les succès. Signalons que la commission d’arbitrage de la FAF a désigné M. Boukhalfa comme arbitre central et il sera assisté de Serradj et Hallam alors que Mahtouk sera le quatrième arbitre.

Z. H.