«On n’a pas le droit à l’erreur»

Il ya 1 heure

Approché à l’issue de la séance d’entraînement d’avant-hier, jeudi, le milieu de terrain du MO Béjaïa, Youcef-Islam Herida, dira : «Après le match du PAC, on s’est remis au travail avec notre coach qui a tracé un programme chargé touchant tous les volets. Nous avons bien joué le match amical où le résultat importe moins car ça reste une rencontre amicale, mais ça donne des idées au coach à l’approche du match du CRB. Je peux avancer que le groupe est fin prêt pour affronter les Algérois qui, eux aussi, feront leur possible pour réaliser un bon résultat. On ira à Alger pour réaliser un bon résultat car on n’a plus le droit à l’erreur après les mauvais résultats des dernières semaines. Le match sera difficile pour les deux équipes, mais on se donnera à fond sur le terrain pour contrecarrer les attaques adverses et tenir tête aux joueurs du CRB. On est armés d’une grande volonté pour réaliser une meilleure performance, j’espère qu’on sera à la hauteur des espérances du public qui attend beaucoup de nous. J’espère seulement qu’à la fin du match, on va procurer de la joie à nos supporters et revivre les moments de joie de la saison écoulée».

Z. H.