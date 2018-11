La JSMB veut se refaire un moral

Par DDK | Il ya 1 heure | 86 lecture(s)

Après leur dernière défaite en championnat face à l’USMH, ayant forcément provoqué le courroux de leurs supporters, les joueurs de la JSMB auront une belle opportunité cet après-midi de reprendre confiance en eux-mêmes à l’occasion de leur rencontre avec l’IB Khemis El Khechna (DNA) pour le compte du 3e tour régional de la coupe d’Algérie de football. Autrement dit, même si le challenge de cette épreuve populaire est loin de figurer parmi les principaux objectifs du club cette saison, il n’en demeure pas moins qu’une qualification au tour suivant permettra à Belgherbi et consorts d’aborder les deux matchs restants en championnat, face à l’ESM et le MCEE, sous de bons auspices. Ceci pour dire aussi toute l’importance du rendez-vous de cet après-midi face à l’IBKEK, où il s’agira d’arracher coûte que coûte la victoire pour baisser la tension et inaugurer, pourquoi pas, une nouvelle ère sous le règne du Tunisien Moes Bouakez. En outre, cette confrontation face à un pensionnaire de la division amateur aidera sans aucun doute le nouvel entraîneur en chef béjaoui, Moez Bouakez, pour faire tourner tout son effectif afin de se faire une idée bien précise sur les aptitudes de chacun de ses éléments, cela après avoir visionné quelques vidéos de certains matchs de son équipe. De même que cette rencontre de Dame coupe sera une aubaine pour le staff technique des Vert et Rouge afin de corriger les lacunes constatées dans le jeu de l’équipe face à l’USMH. Cela étant dit, le Tunisien qui devait assurer hier après-midi sa première séance de travail, après avoir regagné la ville de Béjaïa la veille, coachera ainsi son premier match officiel avec sa nouvelle équipe à partir d’aujourd’hui. Pour ce faire, l’on devra s’attendre assurément à une rude concurrence sur le terrain de la part de tous les joueurs afin de gagner la confiance du nouveau coach. Côté effectif, le staff technique des Vert et Rouge aura vraiment l’embarras du choix pour composer son onze de départ, sachant que seul l’attaquant Fouad Ghanem, pas totalement remis de sa blessure à la cuisse, manquera à l’appel cet après-midi. Ceci dit, même le milieu de terrain Belkacem Niaiti qui a fait l’impasse sur le dernier rendez-vous en championnat face à l’USMH, pour cumul de cartons, sera de retour cet après-midi contre l’IBKEK.

B. Ouari.