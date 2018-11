Khima Allaoua tire sa révérence

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

L’un des grands monuments du football béjaoui et du MOB, Khima Allaoua, nous a quittés, hier, à l’âge de 88 ans, des suites d’une longue maladie. Dda Allaoua, comme aiment l’appeler les Crabes, a été un acteur principal dans le parcours du MOB depuis sa création, en 1954. Il était membre fondateur et ancien joueur du MOB et de l’US Béjaïa et professionnel à Cherbourg (France), à la fin des années 50, où il a eu le privilège de prendre part à la demi-finale de la coupe de France, contre l’AS Saint-Étienne de Raymond Kopa. Il était aussi parmi le groupe qui devrait rejoindre la Tunisie pour créer l’équipe du FLN, en compagnie de Rachid Mekhloufi et Kermali. Mais un empêchement d’ordre familial l’a éloigné de l’équipe du FLN. À l’indépendance, il a rejoint le MOB en sa qualité de joueur puis entraîneur-joueur, avec les Khellil, Selami, Semache et Benstiti, avant de rejoindre la JSMB comme entraîneur pour une saison. Par la suite, il coaché l’ORB Akbou, l’OSEK et plusieurs clubs de la région. Malgré sa carrière riche, il a toujours été proche de son club d’amour, le MOB. C’est lui-même qui avait donné le coup d’envoi de la rencontre d’accession en Ligue 1 entre le MOB et le CRBAF, en 2013. L’amour du football l’a poussé à créer une équipe qu’il a baptisée US Béjaïa et avec laquelle il a assuré les entraînements pendant deux saisons, avant de s’éloigner des terrains à cause de sa maladie. Le défunt a été enterré hier au cimetière de Sidi-Ahmed de Béjaïa. En cette douloureuse circonstance, la rédaction sportive de la Dépêche de Kabylie présente ses sincères condoléances à la famille Khima. Que Dieu accueille Daâ Alloua en Son vaste Paradis.

Z. H.