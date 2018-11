L’OS El-Kseur se révolte

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

La 6e journée de la Régionale 2 groupe A, disputée avant-hier, n’a pas apporté de changements en tête du classement.

En effet, c’est toujours le CM Tidjelabine qui mène le bal à la faveur de sa petite victoire à domicile dans l’uns des big matchs du jour face à l’ex-dauphin, le CRB Kherrata. Les gars de Tidjelabine réalisent, ainsi, la bonne affaire du jour puisqu’ils ont non seulement consolidé leur poste de meneurs, mais également pris leur envol avec quatre points d’avance sur leurs poursuivants. Pour le derby choc de cette nouvelle manche, qui s’est joué à Béjaïa entre l’US Soummam et le dauphin, l’ES Timezrit, n’a pas connu de vainqueur. Le nul ayant sanctionné les débats n’arrange les affaires d’aucun des deux teams. Toujours dans le haut du tableau, l’Olympique d’El-Kseur, battu la semaine passée, s’est racheté avec l’art et la manière en infligeant une sévère défaite à l’Olympique de Tizi-Rached. Avec ce succès, les hommes de Yazid Amirouche remontent à la quatrième place. Suivant juste derrière, la JS M’Chedallah, qui n’avait pas goûté à la moindre victoire après trois matchs de suite, s’est rachetée elle aussi devant son public, en battant la modeste formation de l’OS Moulediouane, nouvelle lanterne avec le MC Bouira, dont le match contre l’ES Draâ El-Mizan a été reporté au mardi prochain. Pour sa part, le Widad de Bordj Ménaïel s’est contenté d’un nul face à l’accrocheuse équipe de l’USM Béjaïa. Enfin, les rencontres RC Seddouk - FC Tadmaït et ES Bir Ghbalou - FC Tamelaht auront lieu le 20 novembre prochain.

Samy H.

Les résultats

OS El-Kseur 5 - O Tizi Rached 0

WRB Ménaïel 0 - USM Béjaïa 0

Tidjelabine 1 - CRB Kherrata 0

M’Chedallah 2 - Moulediouane 1

US Soummam 0 - ES Timezrit 0

MC Bouira - ESD El-Mizan (reporté)

RC Seddouk - FC Tadmaït (reporté)

ES Bir Ghbalou - FC Tamelaht (reporté)