Le RC Seddouk fait sensation

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Le Racing Club de Seddouk, qui évolue en Régionale 2, a créé la surprise en se qualifiant au 4e et dernier tour régional de la coupe d’Algérie, aux dépens du WR Saoula ( Régionale 1). Très combattifs et motivés, les poulains de Benslimane se sont imposés par deux à zéro au stade de Lakhdaria. Cette confrontation au rythme intense a tenu toutes ses promesses à tout point de vue footballistique, dans la mesure où les deux formations étaient déterminées à passer ce cap. Après le round d’observation, qui a duré une bonne quinzaine de minutes, les gars de Seddouk se montrèrent plus audacieux, en créant plusieurs occasions de scorer, sans pour autant parvenir à ouvrir la marque. La première période a été plus ou moins disputée entre les deux équipes. Mais ni les gars de Seddouk ni ceux de Saoula n'ont pu trouver le chemin des filets. D'ailleurs, c'est sur ce score vierge de zéro partout que les deux équipes ont été renvoyées aux vestiaires. Après la pause citron, le jeu s’anima beaucoup plus, notamment de la part des camarades de Benmaâmar, plus organisés au milieu. Ils monopoliseront un peu plus le ballon et se montreront plus entreprenants et volontaires sur le terrain. Cependant, il a fallu attendre la 55’ pour voir Loucif Kirouani planter la première banderille à l’équipe adverse, à la grande joie des nombreux supporters du RCS qui ont effectué le déplacement à Lakhdaria. Dix minutes plus tard, Hakim M’Sili doubla la mise, mettant fin au rêve de Saoula. Malgré quelques tentatives de part et d’autre, le score resta inchangé. Les hommes de Seddouk arrachent, donc, avec brio le ticket pour le prochain tour à l’occasion duquel ils affronteront l’US Sûreté nationale, qualifiée elle aussi aux dépens du CRB Dar Beida, après les tirs au but (4 - 2).

S. H.