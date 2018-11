Un an de suspension pour deux joueurs du MBB

Par DDK | Il ya 1 heure | 91 lecture(s)

Après une première suspension du MB Bouira d’un match à huis clos assorti d’une amende de 40 000 DA pour mauvaise organisation (récidiviste) art 132 et 10 000 DA pour conduite incorrecte art 131, dans l’affaire de la rencontre comptant pour la septième journée du championnat inter-régions disputée il y a deux semaines face au MB Hassi Messaoud, la LIRFA vient de prononcer d’autres sanctions à l’égard de deux joueurs du club. En effet, la LIRFA a convoqué et entendu, mardi dernier, deux joueurs du Mouloudia, à savoir le portier Haboul Mohamed-Amine et l’attaquant Dris Nadhir, accusés par l’arbitre Bounif de l’avoir agressé en fin de la partie. Malgré le rejet des accusations par les mis en cause, notamment l’attaquant Dris Nadhir, les deux joueurs ont écopé d’une suspension d’un an dont six mois avec sursis chacun, plus d’une amende de 30 000 DA pour agression envers l’arbitre en fin de match, art 119 et 142. Lors de l’audition, le joueur Dris avait vainement essayé de convaincre les membres de la commission de n’avoir en aucun cas touché l’arbitre. Les dirigeants du MBB ont décidé de faire un recours.

A. M.