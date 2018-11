Une défaite et des enseignements

Par DDK | Il ya 1 heure | 140 lecture(s)

La JSK s’est inclinée (1 - 0), avant-hier soir, face à l’USMA, en match de retard de la 13e journée de Ligue 1 Mobilis.

C’est la première défaite pour les Kabyles cette saison, après 11 matchs sous la houlette du coach Franck Dumas. Grâce à cette nouvelle victoire, l'USMA porte son capital à 29 points, alors que les Canaris n'en comptent que 23, mais ils restent solidement accrochés à leur place de Dauphin, avec deux longueurs d'avance sur l'ES Sétif (3e). Néanmoins, le score étriqué d'un but à zéro ne reflète pas la vraie physionomie de ce Classico, car l'USMA a totalement dominé les débats, particulièrement en seconde mi-temps, où elle aurait pu marquer d'autres buts. Les gars de Soustara se sont procuré en effet un grand nombre d'occasions, dont les meilleures furent celles de Prince Ibara, aux 56e et 59'. Côté JSK, c'est le jeune Massinissa Tafni qui s'est procuré la meilleure occasion dans ce match, d'un tir croisé du gauche, passé entre les jambes du gardien Mohamed Amine Zemmamouche, mais qui est sorti hors cadre. Même si la JSK est resté trois semaines sans compétition avant ce match face à l’USMA, cela ne peut justifier cette contre-performance face aux Rouge et Noir de la capitale. En effet, le rendement des Canaris fut très décevant lors du premier half, avant qu’il ne s’améliore lors de la seconde période. Les Kabyles pouvaient mieux faire, en exploitant les rares occasions qu’ils se sont créées en 2e mi-temps. Le coach de la JSK explique la défaite de son équipe par le manque de réussite. Il n’a rien reproché à ses joueurs puisqu’il estime que dans l’ensemble ils ont bien joué. «Aujourd’hui, on a bien joué, mais on a manqué de réussite», a-t-il souligné. Bien que son équipe n’ait encaissé le but fatal qu’au début de la deuxième mi-temps, Franck Dumas a indiqué à la fin de la rencontre que son équipe n’a pas bien joué en première mi-temps. «Certes, on n’a pas bien joué en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on a bien joué. Malheureusement, il y a eu ce but qu’on n’aurait pas dû encaisser.» Même si le match face à l’USMA a un cachet particulier surtout avec tout ce qui s’est passé durant toute la semaine, le coach des Jaune et Vert n’a pas mis la pression sur ses joueurs. «On a joué comme on a l’habitude de jouer. Il y a eu de belles phases de jeu, mais on a manqué de réussite. On a joué notre jeu habituel et l’USMA méritait sa victoire», a-t-il reconnu. La JSK doit vite oublier cette contre-performance et se concentrer sur les trois derniers matchs de cette première phase du championnat. La JSK recevra successivement le NAHD et le CSC et aura ainsi un bon coup à jouer pour terminer cette phase aller sur une bonne note. En d’autres termes, le club kabyle garde intactes ses chances de jouer les premiers rôles, à condition de bien disputer les deux prochaines rencontres at home et devant ses supporters. Ces derniers croient toujours en leur équipe et promettent de rester derrière elle. La balle est donc dans le camp de Tizi Bouali et ses coéquipiers. La reprise des entraînements était prévue pour hier après-midi au stade du 1er novembre, pour préparer le match d’après-demain face au NAHD. Le coach kabyle Franck Dumas a devant lui trois jours pour préparer ce rendez-vous.

M. L.