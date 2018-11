Par DDK | Il ya 1 heure | 197 lecture(s)

Intervenant sur le site officiel du club après le match de son équipe face à l’USMA, le président de la JSK, Cherif Mellal, est revenu sur la rencontre. Se disant confiant pour la suite du championnat, il a estimé que l’équipe a bien joué. «Nous acceptons cette défaite, car, comme je l’ai déjà déclaré, un jour ou l’autre on perd. Et ce fut le cas pour nous ce soir. Néanmoins, on a bien joué et les joueurs sont à féliciter. L’équipe a eu 63% de possession du ballon, ce qui est très bonne chose pour un groupe aussi jeune. On n’a pas à rougir de cette défaite, mais elle doit nous servir de leçons pour le reste du championnat», a-t-il déclaré.

«Je félicite l’USMA pour sa victoire»

En dépit de tout ce qui est arrivé avant ce match, le président Mellal dira accepter la défaite en toute sportivité : «Il y a toujours eu une bonne ambiance au sein du club. On voulait réaliser une victoire ou un match nul, mais l’adversaire fut plus efficace. Je félicite l’USMA pour sa victoire et à présent on pense à l’avenir», dira encore Mellal.

«On ne doit pas trouver d’excuses»

Même si, sur le plan technique, rester 23 jours sans compétition influe sur le rendement de n’importe quelle équipe, le président de la JSK a refusé de se cacher derrière cet argument pour justifier la défaite d’avant-hier : «L’excuse des 23 jours sans compétition n’est pas recevable. On doit rester concentrés et regarder vers l’avenir, tout en tirant des leçons. Il reste trois matchs en cette phase-aller et on tentera de faire le plein. Le championnat est encore long et je reste confiant pour réussir un bon parcours», a ajouté Mellal.

«Je regrette la réaction des supporters usmistes»

Les supporters de l’USMA ont réagi violemment envers le président de la JSK Cherif Mellal. Abordant ce point, le président kabyle dira : «Le seul point noir de cette rencontre, c’est la réaction des supporters de l’USMA. Cependant, nous sommes des sportifs et j’appelle au fair-play à chaque fois. J’espère que ce genre de comportements ne se reproduira plus sur les terrains», a-t-il regretté. Il ajoutera à l’adresse des supporters : «Je demande à nos supporters de ne jamais agir de la sorte et d’être fair-play. Ils doivent rester dernière l’équipe. Avec le travail, le meilleur est à venir inchallah», dira Mellal.

«On visera la victoire face au NAHD»

Abordant le match de mardi face au NAHD, le président kabyle affirme que son club jouera pour gagner : «On reprendra les entrainements demain (hier NDLR) et on préparera convenablement cette rencontre. On respecte toutes les équipes et inchaalah on réalisera un très bons résultat mardi», conclura Mellal

M. L.