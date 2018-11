La JSMB et l’USBD qualifiées

Par DDK | Il ya 1 heure | 191 lecture(s)

La JSM Béjaïa s’est qualifiée, hier, au prochain tour de la Coupe d’Algérie, en s’imposant par 2 buts à 0 face à la formation de l’IB Khemis El Kechna, pour le compte du 3e tour régional de la compétition. Les buts de la JSMB ont été l’œuvre de Douadji (77’) et Bensayeh (85’). Cette qualification, qui intervient après la défaite concédée mercredi dernier en championnat contre l’USMH (2 - 0), va certainement booster le moral des troupes du nouveau coach des Vert et Rouge, le Tunisien Moez Bouakkaz, en vue des prochaines rencontres de la Ligue 2 Mobilis, d’autant plus que l’objectif du club est celui de retrouver l’élite. Deux autres équipes de Béjaïa, à savoir le RC Seddouk et l'O Akbou, ont arraché leurs tickets qualificatifs pour le dernier tour régional au détriment, respectivement, du WB Saoula (2-0) et de la JS Boumerdès (3-1). Par contre, l'USO Amizour a quitté la compétition après son élimination face à l'ES Ben Aknoun aux tirs aux buts. Pour sa part, la formation de l’US Béni Douala, leader actuel de la Division national amateur (DNA) et qui vise une accession historique en Ligue 2 Mobilis, s’est qualifiée au prochain tour de Dame coupe au détriment de son voisin, la JS Azazga, par les tirs aux buts (10-9) à l’issue d’un chaud derby disputé avant-hier au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou et qui s’est soldé sur un nul (1-1) après 120 minutes de jeu. Au prochain tour, l’USBD sera opposée à l’ES Ben Aknoun, un autre pensionnaire de la DNA.

