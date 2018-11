Le MOB fait naufrage au 20 Août

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Le MO Béjaïa s’est incliné lourdement, hier, au stade du 20 Août 1955 face au CRB (4 - 1), pour le compte de la 14e journée de Ligue 1 Mobilis. Les Crabes, qui restaient sur une lourde défaite lors de la précédente journée face au PAC (3-0), ont vécu un autre cauchemar hier devant le CRB, lanterne rouge du championnat, en encaissant quatre buts dont deux dans les trois dernières minutes de la partie. L’unique réalisation des Crabes est signée Amokrane dans le temps additionnel. Cette défaite ne va certainement pas rester sans réaction du côté de la direction du MOB, d’autant plus que l’équipe béjaouie, qui compte un match en moins face au MCA, n’a plus gagné depuis la neuvième journée et reste sur trois lourdes défaites de suite, successivement contre l’USMA ( 5 - 1), le PAC (3 - 0) et hier face au CRB ( 4 - 1).

R. S.