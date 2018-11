Bons débuts du MC Béjaïa et du FC Akbou

Par DDK | Il ya 11 minutes | 11 lecture(s)

La première journée du championnat national de futsal niveau 1, qui s’est jouée en deux jours, vendredi et samedi, a été favorable au MCB et au FCA. Des formations qui n’ont pas raté cette occasion pour s’offrir les trois premiers points du championnat. Le MC Béjaïa, qui a accueilli vendredi passé à la salle OPOW la formation de l’AFBB Arreridj, a, en effet, assuré l’essentiel, en arrachant une belle victoire sur le score de 8 à 4 (mi-temps 5 - 0). Le public nombreux qui a assisté à cette belle affiche est reparti satisfait du rendement des camarades de Bagui et du résultat final qui a auréolé le représentant béjaoui, déterminé à jouer les premiers rôles cette saison. Le FC Akbou, pour sa part, n’a pas fait dans le détail devant le MHS Oran, en décrochant une victoire sur le score de 9 à 5. Un succès rassurant pour les gars d’Akbou qui affichent la bonne forme en ce début de saison, avec une bonne préparation d’intersaison. L’Entente de Béjaïa (EnSB), quant à elle, est revenue bredouille de son déplacement à Bordj Bou Arreridj, en concédant une défaite sur le score de 9 à 4 devant le CFBBA local. Un résultat qui ne remet certes pas en cause la préparation, mais il doit pousser les Béjaouis à réagir pour se racheter le plus vite possible. L’Étoile de Béjaïa (EtSB) a été piégée à domicile par la formation de FK El-Hirane, dépendant de la wilaya de Laghouat, sur le score de 6 à 5. Une défaite qui fera sûrement du mal à l’équipe béjaouie qui a réalisé une belle prestation, mais avec beaucoup d’erreurs défensives qui ont coûté cher au club à la fin du match. L’ASS Akbou, nouveau promu, n’a pas pu tenir tête aux Oranais du REDO, en concédant une défaite sur le score de 4 à 0. Un résultat qui ne doit pas décourager les joueurs de l’ASSA qui peuvent revenir à tout moment, étant armés d’une grande volonté de réussir et de réaliser une belle saison. A la fin du match MCB - AFBBA, on s’est rapproché du président du MCB, Tarik Benali, qui dira en substance: «Les joueurs sont à féliciter pour cette belle victoire contre une équipe qui est venue créer la surprise, ici à Béjaïa. Défier le MCB est déjà une motivation supplémentaire pour nos adversaires, chaque équipe qu'on affronte joue un match de coupe contre nous. Contre l’AFBBA, on a assisté à une belle partie de futsal, très rythmique surtout au 1er half lors duquel nos joueurs ont inscrit 5 beaux buts. En 2e mi-temps, on a bien géré les dix premières minutes mais les dix dernières ont été moins bonnes, ce qui a permis à l'adversaire d'inscrire quatre buts. Ce premier match nous a permis de faire un bilan individuel sur chaque joueur et un bilan collectif qui nous permettra de nous corriger à l’avenir. Nous jouerons le titre cette année, on a tous les moyens nécessaires pour. Mais d’abord, il faut se qualifier aux play-offs. Avant de terminer, je tiens à remercier notre fidèle public venu nous soutenir»

Z. H.