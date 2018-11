L’ASHC Amizour s’illustre

Par DDK | Il ya 13 minutes | 12 lecture(s)

Le premier tournoi national de volley-ball assis, qui a eu lieu les 2 et 3 du mois en cours, a vu le représentant de la wilaya de Béjaïa, l’ASHC Amizour, réussir la passe de trois. En effet, ce club présidé par Achour Bouhenni a réussi la passe de trois victoires sur les trois rencontres disputées. La première victoire fut face au Garwaw de Blida, où les Amizourois ont gagné sur le score de trois sets à deux dans une rencontre très disputée, en reflète le score final et la physionomie de la rencontre. L’ASHC Amizour ne s’est pas arrêtée là puisqu’elle a remporté son deuxième match sur le score de trois sets à zéro (3 - 0) devant l’autre équipe de la wilaya de Biskra. Un succès qui a démontré la suprématie des capés du coach Benouaret Billal, qui ont récidivé en remportant leur troisième rencontre face au club de la ville de Blida, El-Afroun en l’occurrence, que les camarades de Rafik Hammachi ont battu sur le score de trois sets à zéro. «Que voulez-vous que je vous dise, nous avons remporté les trois premières rencontres de la saison, ce qui nous permettra de viser haut cette saison. Notre objectif est clair, on visera l’accession en Super-Division et inutile de revenir en arrière. Je dois dire que nous avons bien préparé la saison en cours et les trois succès, plutôt les huit points de récoltés durant le tournoi de Médéa, vont galvaniser de plus en plus le groupe. Les joueurs et tout le monde est conscient de la tâche qui nous attend et que l’objectif assigné est l’accession au palier supérieur. Autrement dit, on est animés d’une grande volonté pour une meilleure saison sportive possible. Tous les joueurs sont à remercier pour cette bonne entame de saison», a fait savoir le président Achour Bouhenni qui est en même temps joueur de cette équipe de l’ASHCA.

Rahib. M