Les nouveautés de Belmadi

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a dévoilé, avant-hier soir, la liste des joueurs retenus pour le match de dimanche prochain contre le Togo, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN-2019.

Une liste composée de 25 joueurs et dans laquelle figurent, pour la première fois, trois joueurs locaux, à savoir Zeghba (ESS), Chita et Meziane (USMA) et surtout le rappel de l’attaquant de l’ES Tunis, Youcef Belaili. Présent vendredi dernier au stade Omar Hamadi de Bologhine, à l’occasion du classico USMA - JSK, le nouveau coach des Verts semble avoir été convaincu par le rendement de deux joueurs usmistes, le milieu de terrain Oussama Chita et l’ailier droit Abderrahmane Meziane, en témoigne leur convocation pour le prochain match contre le Togo, signant ainsi leur première sélection chez les Verts. L’autre fait notable de cette liste, c’est le retour du milieu offensif Youcef Belaïli, qui vient de remporter la Ligue des champions d’Afrique avec son club, l’ES Tunis. La dernière apparition de Belaïli chez les Verts remonte à mars 2015 sous la conduite de l’ancien coach national, le Français Christian Gourcuff. Belmadi s’est en revanche passé des services d’Ishak Belfodil (Hoffenheim/ Allemagne), de Rachid Ghezzal (Leicester City/ Angleterre), de Nabil Bentaleb (Schalke 04/ Allemagne), et d’Adlène Guedioura (Nottingham Forest/ Angleterre). Côté défections, le deuxième meilleur buteur en activité de l’équipe nationale (22 buts), Hilal Soudani (Nottingham Forest/ Angleterre), blessé au genou, a déclaré forfait, lui qui n’a encore jamais joué depuis l’arrivée de Belmadi en août dernier. L’Algérie, qui reste sur une défaite concédée le 16 octobre dernier à Cotonou face au Bénin (1-0), occupe conjointement le fauteuil de leader en compagnie du Bénin avec 7 points chacun, devant le Togo (5 pts), alors que la Gambie ferme la marche avec 2 points. Les deux premiers du groupe seront qualifiés à la phase finale de la CAN-2019 prévue en juin prochain au Cameroun. En prévision du match face au Togo prévu dimanche prochain, les Verts, qui entameront cet après-midi un stage bloqué au CTN de Sidi Moussa, s’envoleront pour Lomé, vendredi prochain, à bord d’un vol spécial.

A. C.

Liste des 25 joueurs

Gardiens de but: Rais M’bolhi (Al-Ittifaq/Arabie saoudite), Mustapha Zeghba (ES Sétif), Azzaedine Doukha (Al-Raed/ Arabie saoudite), Alexandre Oukidja (FC Metz/ France).

Défenseurs: Ilyas Hassani (Cherno More Varna/ Bulgarie), Ramy Bensebaini (Stade rennais/ France), Farés Mohamed Salim (SPAL/ Italie), Rafik Halliche (Moreirense/ Portugal), Jean Mehdi Tahrat (RC Lens/ France), Youcef Attal (OGC Nice/ France), Djamel-Eddine Benlameri (Al-Shabab/ Arabie saoudite), Ayoub Abdellaoui (FC Sion/ Suisse), Mehdi Zeffane (Stade rennais/ France).

Milieux: Sofiane Feghouli (Galatasaray/ Turquie), Saphir Taider (Impact de Montréal/ MLS), Adam Ounas (Naples/ Italie), Ismaïl Bennacer (Empoli/ Italie), Oussama Chita (USM Alger), Abderrahmane Meziane (USM Alger).

Attaquants: Islam Slimani (Fenerbahçe/ Turquie), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar), Yassine Benzia (Fenerbahçe/ Turquie), Youcef Belaïli (ES Tunis/ Tunisie), Riyad Mahrez (Manchester City/ Angleterre), Yacine Brahimi (FC Porto/ Portugal).