La JS Akbou chute à domicile

Par DDK | Il ya 11 minutes | 8 lecture(s)

Pas moins de quatre rencontres de la 6e journée de la Régionale 1 ont été reportées en raison du déroulement du 3e tour régional de la Coupe d’Algérie.

Contre toute attente, la JS Akbou, qui occupe la troisième place au classement général, n’a pas saisi l’occasion de la réception de la JS Tixéraine, avant-hier, pour renforcer son capital-points. Les gars de la JSA ont, donc, laissé des plumes en s’inclinant sur le score de deux buts à un face aux visiteurs, qui respirent un peu en faveur de cette victoire qui leur permet de remonter la pente au classement. Pour les autres rencontres disputées, l’OC Beaulieu a concédé un nul face au CRB Bordj El-Kiffan, tandis que la JS Bordj Ménaïel a pris le meilleur sur l’IR Birmandreis, en s’imposant par deux buts à zéro. Les gars de la JSBM s’adjugent la 3e place avec 12 points, à une seule longueur des deux leaders, l’ES Azeffoun et la JS Boumerdès, dont le match qui devait les mettre aux prises a été reporté. Pour sa part, le CA Kouba n’a pas raté sa sortie au stade Benhaddad en battant son invité du jour, l’EC Oued Smar, sur le score de deux buts à un, et s’approche du peloton de tête. Le WA Rouiba, quant à lui, est exempt de cette sixième journée. Notons que plusieurs équipes n’ont pas encore joué leurs matchs de la 6e journée en raison du déroulement du troisième et avant-dernier tour régional de Coupe d’Algérie. C’est le cas des matchs ES Azeffoun - USM Chéraga, JS Tichy - JS Boumerdès, CRB Tizi-Ouzou - USM Draâ Ben Khedda et WB Saoula - ESM Boudouaou.

Massi Boufatis

Les résultats

OC Beaulieu 0 - CRBB Kiffan 0

JS Akbou 1 - JS Tixéraine 2

JSB Ménaïel 2 - IR Birmandreis 0

CA Kouba 2 - EC Oued Smar 1

WB Saoula - ESM Boudouaou (reporté)

CRB Tizi Ouzou - USMDB Khedda (reporté)

ES Azeffoun - USM Cheraga (reporté)

JS Tichy - JS Boumerdès (reporté)

Exempt: WA Rouiba