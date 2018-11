Le HC Ain Bessam et la JS Bouaklane frappent fort

Par DDK | Il ya 11 minutes | 8 lecture(s)

La deuxième journée de la division honneur Bouira été marquée par la confirmation des clubs de la JS Bouaklane et le HC Ain Bessam, qui enchaînent avec leur deuxième victoire de suite. En effet, l’équipe de Bouaklane a étrillée son adversaire du jour, le RB Hakimia, sur le score fleuve de 5 à 0. De son côté, le Hamzaouia de Ain Bessam a fait pareil en écrasant le FC Numidia sur le score net de 3 à 0. Sans convaincre, l’IRB Esnam a battu son voisin, l’ESB Bechloul, par la plus petite des marges 1 - 0, alors que l’équipe de Bordj Hamza, le BHB, a été tenue en échec à domicile par l’Olympique de Raffour sur le score de parité de un but partout. Ceci dit, cette deuxième journée a été marquée par le non déroulement de trois rencontres. La première devait mettre aux prises le DRB Kadiria à l’équipe de l’université de Bouira, l’ASUUB, l’équipe de l’université pourrait se retirer du championnat de wilaya à cause de (quiproquos administratives). Idem pour le match JS Chorfa - ASC Ahl Kseur à cause de l’absence de l’équipe visiteuse. Toutefois, la troisième rencontre entre l’US Ain Laloui - UA Ahmed de Oued Berdi a été renvoyée à une date ultérieure.

M’hena A

Les résultats

JS Bouaklane 5 - RB Hakimia 0

HC Ain Bessam 3 - FC Numidia 0

IRB Esnam 1 - ESB Bechloul 0

BH Bouira 1 - O Raffour 1

US Ain Laloui - UA Ahmed (Renvoyé)

DRB Kadiria - ASUU Bouira (Non joué)

JS Chorfa - ASCA El Kseur (Non joué)

Exempt : US Saharidj