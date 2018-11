Youcef Hadji nouveau coach

Par DDK | Il ya 11 minutes | 15 lecture(s)

Encore un changement à la barre technique de l'OS Moulediouane, pensionnaire de la Régionale 2. Les dirigeants de l'OSM se sont séparés à l'amiable avec le coach Fatah Chalal et n'ont pas tardé à lui trouver un remplaçant. Ces derniers ont fait appel aux services de Youcef Hadji, une personne qui connait bien la maison. Le nouveau coach de l'OS Moulediouane a déjà entamé sa mission et compte sur l'aspect psychologique, pour redonner confiance aux joueurs, avant de passer au volet tactique pour redémarrer la machine et renouer avec les bons résultats.

M. B.